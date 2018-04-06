Теперь только сносить: смотрим на последствия пожара в Rich Family с высоты птичьего полёта

Сотрудники МЧС продолжают выяснять точную причину пожара в тюменском гипермаркете детских товаров Rich Family, который вспыхнул ночью с 4 на 5 апреля. Окончательный вердикт эксперты обещают озвучить через 10 дней.

Сгоревший гипермаркет детских игрушек восстановлению, судя по кадрам с места событий, не подлежит. Крыша рухнула еще при тушении огня. Интересно, что на следующей неделе, 12 апреля, сотрудники МЧС и прокуратуры должны были планово проверять магазин на соблюдение правил пожарной безопасности. Сразу после ЧП в редакцию 72.ru обратились тюменцы, которые накануне посещали Rich Family. Они рассказали, что за несколько часов до возгорания в здании гипермаркета проходили испытания системы оповещения.

— Мы с супругой и сыном посещали Rich Family примерно с 12 до 13 часов. За это время пожарная сигнализация сработала раз пять. Продавщица сказала нам: «Не беспокойтесь, это учения», — рассказал покупатель.

Сумма убытков не называется, но сгоревший товар и само помещение, как сообщили 72.ru представители торговой сети Rich Family, были застрахованы. Более того, в ближайшее время в Тюмени откроют представительство гипермаркета игрушек.

— Завтра я выезжаю из Новосибирска в ваш город для поиска новой площадки под магазин. Все это время наши 50 сотрудников будут находиться в оплачиваемом отпуске. Представительство, которое заработает уже в ближайшее время, будет работать с нашими покупателями. Например, у кого-то коляска не подошла по росту и её надо заменить, или надо вернуть денег за товар. Своих покупателей мы не оставим, — говорит Марина Михалёва , руководитель отдела развития сети гипермаркетов детских товаров Rich Family.

Вот так Rich Family выглядит с высоты птичьего полёта. На видео вы можете сами оценить масштаб повреждений:

Последствия пожара в Rich Family