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Молодого человека, прыгнувшего с 4 этажа при пожаре в Кемерове, перевели из реанимации
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Юлия Скрипаль заговорила

Молодого человека, прыгнувшего с 4 этажа при пожаре в Кемерове, перевели из реанимации 

ТАСС 2 часа назад
КЕМЕРОВО, 5 апреля. /ТАСС/. Состояние 18-летнего молодого человека, который во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» выпрыгнул с четвертого этажа, улучшается, его перевели из реанимации в общую палату, сообщили ТАСС в областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского в четверг.
"У нас в больнице остается только один 18-летний пациент, который выпрыгнул с четвертого этажа Его перевели из реанимации в общее отделение — отделение нейрохирургии. У него серьезные травмы, врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь, у него положительная динамика", — сказали в больнице.
Как сообщалось, у пациента были диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, повреждение органов брюшной полости. В медучреждении уточнили, что ранее был выписан еще один пострадавший — из токсикологии.
В областной детской клинической больнице продолжает лечение 11-летний мальчик, также прыгнувший с четвертого этажа ТЦ. У ребенка, потерявшего при пожаре родителей и младшую сестру, множественные травмы, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта. В среду, 4 апреля, замдиректора по хирургической помощи детской больницы Константин Ковальков рассказал журналистам, что проблемы с легкими разрешились, ожидается, что к выходным мальчик сможет встать.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, в том числе 27 детей. Возбуждено и расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят семь человек, они арестованы до 25 мая.
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