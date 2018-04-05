В регионе проходит акция «Сохраним лес от пожара»

На базе школьных лесничеств проходит профилактическая акция «Сохраним лес от пожара», организованная региональным департаментом лесного хозяйства.

— Сотрудники лесничеств, лесной охраны рассказывают ребятам о необходимости осторожного обращения с огнем, о мерах по предотвращению пожаров и правильных действиях в случае обнаружения возгораний, — отметил директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев . — У детей есть возможность получить знания по соблюдению требований пожарной безопасности в лесу.

Участие в акции уже приняли студенты Борисоглебского политехнического колледжа. Ребята не только получили теоретические знания, но и посетили мастер-классы по тушению возгораний, которые для них провели специалисты СГБУ ЯО «Лесная охрана». Объединившись в команды, юноши и девушки попробовали себя в качестве лесных пожарных и потушили условное возгорание.

По мнению специалистов, со всеми поставленными задачами ребята справились отлично. В завершение мероприятия они получили грамоты и призы.