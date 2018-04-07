В Перми третьи сутки идут активные поиски пропавшего 54-летнего мужчины

5 апреля в Перми пропал 54-летний Андрей Серафимович Лапин . Около 13.00 он вышел из дома в микрорайоне Парковый и пропал. Мужчина имеет инвалидность: деменцию, не разговаривает.

В соцсети с просьбой о помощи в розысках отца написал сын пропавшего мужчины. На поиски в тот же вечер собрались волонтёры. Всю ночь они прочёсывали территорию Балатовского парка. Увы, безрезультатно. Днем 6 апреля в группе ВКонтакте «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой» появилась просьба к водителям, проезжавшим днем 5 апреля в микрорайоне Парковый, посмотреть записи с видеорегистраторов.

А вечером 6 апреля поисковые работы начали вестись в районе ТРК «Столица». Опять бессонная ночь и опять тщетно.

7 апреля утром волонтёры опубликовали еще один пост: «Поисковые мероприятия на местности будут продолжаться в течение дня. Кто готов присоединиться — звоните координаторам. Нужна распечатка и расклейка листовок. Важен каждый доброволец! Дорога каждая минута!»

Если вы увидели изображённого на фото человека — звоните в полицию и сообщайте об этом.