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Активисты пробрались на свалку Челябинска и зафиксировали очаги возгорания
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Активисты пробрались на свалку Челябинска и зафиксировали очаги возгорания 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Экологические активисты проникли на челябинскую свалку и обнаружили там очаги возгорания, об этом «АиФ-Челябинск» рассказал руководитель НКО «Экочел» Ильдар Файзуллин.
По словам общественников, пробраться на территорию городской свалки оказалось проще простого. Объект не имеет никакого ограждения. Уже на подступах к нему активисты почувствовали едкий запах гари, который затруднил дыхание. Горожане отмечают, что устроить пожар там может любой хулиган.
«Вокруг свалки незаконно вываливают мусор, и никто это не контролирует, — возмущается Ильдар Файзуллин. — Мы зафиксировали очаги возгорания на свалке, свалка горит ежедневно и имеет множество очагов. Помимо метана и сероводорода, при горении выделяется вся таблица Менделеева, что пагубно влияет на наше здоровье».
Участники экологического движения надеются ещё раз обратить внимание властей на городскую свалку. Молодые люди требуют ускорить сроки её закрытия и рекультивации и обещают в скором времени выйти на пикет с этой жалобой.
Напомним, губернатор Челябинской области на днях поручил закрыть свалку в Челябинске до 1 июля 2018 года. При этом в Челябинское УФАС поступила жалоба с требованием отменить торги по выбору концессионера по созданию инфраструктуры для обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Челябинском кластере.
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