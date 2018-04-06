На севере Волгограда жильцов девятиэтажки на полгода оставили без лифта 

Шесть новых лифтов в многоквартирном доме № 14 по улице Ватутина в Краснооктябрьском районе Волгограда должны были заработать еще 25 января прошлого года. Но по непонятным причинам мастера принялись за работу только в феврале. Лифты уже готовы обслуживать жильцов, но сдать их в эксплуатацию не могут до сих пор. Поэтому жильцы и гости девятиэтажного дома ходят пешком.
Игорь начинал работу монтажником, как электрик
— Вообще за 12 лет работы я не припомню, чтобы этот процесс так растягивался, — рассказывает монтажник Игорь Куниш. — Приходил как-то один проверяющий, говорит, расстояние от двери до кабины лифта слишком большое. По нормативу положено 40 миллиметров. Замерили — ровно 40. Говорит, что все равно как-то много. У других лифтов может быть меньше, а у этой модели нет. В других городах при приёме объекта и часа хватало. Здесь это удовольствие почему-то растягивают.
От многочисленных несогласованностей подрядчика с субподрядчиком страдают пожилые люди.
Пенсионеры устали ждать начало работы лифта
— Чтобы подняться домой на четвёртый этаж, мне требуется полчаса, — жалуется пенсионер Виктор Колбасов. — Недавно у меня умерла жена, и на нервной почве начались проблемы со спиной. Мне сейчас по ровной земле сложно передвигаться, а по ступенькам тем более. На каждом лестничном пролёте я делаю перерыв. Сейчас снова предстоит марафон до дома, только в этот раз в нагрузку три килограмма сахара.
Осталось дождаться сотрудников Ростехнадзора
По словам жильцов, лифт с 1971 года работал исправно.
— Старому лифту было 46 лет, но он работал без перебоев. Один мастер мне сказал, что лифт был в отличном состоянии, но мало ли. После того, как в Москве лифт упал, сразу все бояться начали. Если надо менять — пусть меняют, но не так, чтобы полгода его ждать. В основном, здесь живут пожилые люди. Представьте каково тем, кто на девятый этаж поднимается?
Лифты работают исправно и безопасно
Лифт во втором подъезде работает уже месяц, но пассажиров в него все равно не пускают. Он не принят.
— Я 30 лет монтажником работаю и такой проволочки не помню, — рассказывает специалист по имени Владимир. — Мы с девятого декабря на объекте трудимся. На замену одного лифта положено 45 дней. Лифт уже прошел обкатку, всё работает, но его должны принять сотрудники Ростехнадзора. У нас как — сначала тендеры летом разыгрывают, а потом зимой говорят, что надо сдать работу уже вчера. Пожалуйста, смотрите, я для вас сейчас механизм запущу. Работает. Но ездить нельзя.
Владимир с радостью продемонстрировал работу оборудования
Дом на Ватутина уже не первый в Волгограде, где за последние месяцы сорвали срок по установке лифтов. Тот же подрядчик ООО «Лэндстрой» на два месяца затянул работы по установке подъёмников в домах на улицах Новороссийская, 16 и Невская, 18а. Компания внесена УФАС в черный список, но жителям домов от этого подниматься не легче.