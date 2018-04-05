Застрахован? Проверяли после трагедии в Кемерово? Отвечаем на главные вопросы о пожаре в Rich Family 

Сегодня ночью, 5 апреля, на улице Кремлевской в Тюмени сгорел популярный гипермаркет детских товаров Rich Family. По информации владельцев новосибирской сети, в составе которой было 24 магазина, а теперь осталось 23, огонь уничтожил весь товар, находившийся в торговом зале и на складе. Весь товар и помещение были застрахованы. Сейчас мы занимаемся поиском новой площадки для открытия гипермаркета в Тюмени. Если удастся найти подходящие площади, а это от 3,5 до 4,5 тысяч квадратных метров, откроем не один, а два магазина, — рассказала 72.ru Марина Михалёва, руководитель отдела развития сети гипермаркетов детских товаров Rich Family. Сотрудники МЧС тушили пожар в детском магазине почти четыре часа. Сейчас на месте работают дознаватели, которым предстоит установить причину возгорания и оценить ущерб. В ГУ МЧС России по Тюменской области рассказали, что они не успели посетить этот магазин после трагедии, которая случилась в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Проверка пожарной безопасности в гипермаркете Rich Family на Кремлевской была запланирована на 12 апреля.