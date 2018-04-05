Ещё
Застрахован? Проверяли после трагедии в Кемерово? Отвечаем на главные вопросы о пожаре в Rich Family
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

Застрахован? Проверяли после трагедии в Кемерово? Отвечаем на главные вопросы о пожаре в Rich Family 

72.ru 28 минут назад
Фото: 72.ru
Сегодня ночью, 5 апреля, на улице Кремлевской в Тюмени сгорел популярный гипермаркет детских товаров Rich Family. По информации владельцев новосибирской сети, в составе которой было 24 магазина, а теперь осталось 23, огонь уничтожил весь товар, находившийся в торговом зале и на складе. Весь товар и помещение были застрахованы. Сейчас мы занимаемся поиском новой площадки для открытия гипермаркета в Тюмени. Если удастся найти подходящие площади, а это от 3,5 до 4,5 тысяч квадратных метров, откроем не один, а два магазина, — рассказала 72.ru Марина Михалёва, руководитель отдела развития сети гипермаркетов детских товаров Rich Family. Сотрудники МЧС тушили пожар в детском магазине почти четыре часа. Сейчас на месте работают дознаватели, которым предстоит установить причину возгорания и оценить ущерб. В ГУ МЧС России по Тюменской области рассказали, что они не успели посетить этот магазин после трагедии, которая случилась в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Проверка пожарной безопасности в гипермаркете Rich Family на Кремлевской была запланирована на 12 апреля.
72.ru: последние новости
Сегодня ночью с Тюмени сгорел магазин игрушек «RichFamily»: разбушевавшееся пламя тушили почти 70 человек «Едкий дым разъедал глаза, остались одни руины»: ночной пожар в тюменском Rich Family глазами очевидцев Чудом спаслась: во время пожара в Тюмени пострадала 83-летняя женщина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «нашел» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение557
Новый облик Леонтьева удивил Интернет60
Российских олигархов ждет «сюрприз»73
На пляже Таиланда нашли «Чужого»44
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение