В Тюмени ликвидировали пожар в магазин игрушек

В Тюмени ликвидировали крупный пожар в магазин игрушек

Пожар произошел в областном центре в 00.15 местного времени (22.15 мск среды) — на улице Кремлевской вспыхнул одноэтажный магазин детских игрушек Rich Family. Его кровля обвалилась. Общая площадь пожара составила больше 3 тысяч квадратных метров. Обошлось без пострадавших.