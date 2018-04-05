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В Тюмени ликвидировали пожар в магазин игрушек
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Российских олигархов ждет "сюрприз"

В Тюмени ликвидировали крупный пожар в магазин игрушек 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Тюменский магазин игрушек, горевший на площади свыше 3 тысяч квадратных метров, потушен, сообщил в четверг РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в областном центре в 00.15 местного времени (22.15 мск среды) — на улице Кремлевской вспыхнул одноэтажный магазин детских игрушек Rich Family. Его кровля обвалилась. Общая площадь пожара составила больше 3 тысяч квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
"Открытое горение было ликвидировано в 03.55 по местному времени. Сейчас ведется проливка конструкций и разбор завалов", — сказал он, уточнив, что пожарные дознаватели смогут начать работу по установлению причин возгорания позже.
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