Центральный аппарат Рослесхоза будет координировать тушение лесных пожаров в Сибири и ДФО

МОСКВА , 8 апреля. / ТАСС /. Рослесхоз в воскресенье направил представителей центрального аппарата ведомства и «Авиалесохраны» в регионы Сибири и Дальнего Востока, где сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами, для координации работ по тушению более 50 таких пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Рослесхоза, 7 апреля в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах удалось потушить 48 пожаров. Их общая площадь превысила 21 тыс. га. Из них 19 пожаров (более 20 тыс. га) — в Амурской области . Осложняют работы сухая и очень ветреная погода и несанкционированные палы сухой травы.

"Федеральным агентством лесного хозяйства в наиболее горимые регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Амурскую область, Приморский и Забайкальский края , направлены для координации работ по тушению лесных пожаров представители центрального аппарата ведомства, департаментов лесного хозяйства по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, ФБУ «Авиалесоохрана», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что пока угрозы перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

По данным Рослесхоза на 12:00 мск, в Амурской области, на всей территории которой в лесах действует режим ЧС, проводились работы по тушению 20 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, там составила более 56 тыс. га. Девять пожаров локализовано на площади более 29 тыс. га. Помощь в стабилизации обстановки в регионе оказывают 97 пожарных «Авиалесоохраны». Федеральные силы работают в Свободненском, Шимановском , Зейском и Мазановском районах.