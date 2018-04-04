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Шестеро пожарных пострадали при тушении ТЦ «Персей»
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Шестеро пожарных пострадали при тушении ТЦ «Персей» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Шестеро пожарных пострадали при тушении пожара в столичном торговом центре «Персей», один из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в среднем, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.
"Шесть сотрудников пожарного гарнизона пострадали (при тушении пожара в ТЦ), один из них в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести", — сообщил Денисов.
Ранее Денисов сообщил журналистам, что пожарные полностью потушили возгорание в торговом центре «Персей» на востоке Москвы, но не обошлось без жертв: погиб сотрудник ТЦ.
По словам Денисова, погибший сотрудник ТЦ заблудился. По информации администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и направился в задымленную зону.
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