Пострадавшие при пожаре в столичном ТЦ «Персей для детей» спасатели остаются в состоянии средней тяжести

Трое спасателей, доставленные в НИИ им. Н. Склифосовского после пожара в ТЦ «Персей для детей», остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в справочной медучреждения.

«Все трое по-прежнему в ожоговом отделении. Их состояние оценивается как средней тяжести, температура нормальная», — сказали в справочной.