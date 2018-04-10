Ещё
Пострадавшие при пожаре в столичном ТЦ «Персей для детей» спасатели остаются в состоянии средней тяжести
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавшие при пожаре в столичном ТЦ «Персей для детей» спасатели остаются в состоянии средней тяжести 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Фото: MosDay.ru
Трое спасателей, доставленные в НИИ им. Н. Склифосовского после пожара в ТЦ «Персей для детей», остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в справочной медучреждения.
«Все трое по-прежнему в ожоговом отделении. Их состояние оценивается как средней тяжести, температура нормальная», — сказали в справочной.
Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля, в результате погиб один человек, пострадали пять сотрудников МЧС. По данному факту столичное следствие возбудило уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
Агентство «Москва»: последние новости
Более 22 млн вызовов принято службой «Система-112» в Подмосковье с июня 2015 г. Минстрой РФ призвал проверить торговые центры на соблюдение правил размещения детских игровых комнат Неизвестный украл купленную москвичкой душевую кабину из подвала жилого дома на ул. Тверская
 Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля314
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля117
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков436
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД128
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста29
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
00:31
Кактус «Королева Татьяна» расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение