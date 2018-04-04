Улицы рядом с горящим ТЦ «Персей для детей» перекрыли в Москве

В столице перекрыли улицы Малая Семеновская, Измайловская и Семеновский переулок из-за пожара в торговом центре «Персей для детей», сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«В детском торговом центре «Персей» на Малой Семеновской, 28, произошло возгорание. Сейчас перекрыты улица Малая Семеновская, Семеновский переулок, улица Измайловская. Объезжайте! На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

О возгорании в здании на улице Малой Семеновской, 28, где находится торговый центр «Персей для детей», спасателям сообщили в 12:32. По предварительной информации, происходит пожар на четвертом этаже. Незамедлительно к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, был направлен вертолет.