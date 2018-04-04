В ТЦ «Персей для детей» было не устранено нарушение пожарной безопасности 

После проведенной в марте проверки пожарной безопасности в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы оставалось одно неустраненное нарушение, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Ранее начальник главка МЧС РФ по Москве Илья Денисов сообщил, что торговый центр «Персей для детей» проходил проверку в марте.
«В момент проверки одно нарушение оставалось неустраненным, но на ход тушения и возникновение пожара это не повлияло», — сказал собеседник агентства.
В среду в Москве произошло возгорание в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 600 человек. Один человек погиб, он заблудился в задымленном помещении и задохнулся от угарного газа. Шестеро пожарных пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.