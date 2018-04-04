Коварный огонь. Спустя полторы недели после кемеровской трагедии — пожар в «Персее для детей». Эксперты говорят: одних проверок мало

В среду, 4 апреля, столицу всколыхнула новость: еще один пожар в торговом центре. На этот раз у нас, в Москве . Похоже, трагедия в Кемерове вскрыла «системную ошибку», от которой никто не застрахован.

Сообщение о пожаре в шестиэтажном торговом центре «Пер сей для детей» поступило в 12:36. Уже через три минуты на место прибыли пожарные. Один из арендаторов, Любовь Фролова, рассказала «ВМ», что сотрудников эвакуировали из здания минут за семь.

— Я даже не успела почувствовать запах дыма, так быстро нас всех вывели, — сказала она. — Сначала мы думали, что это учения. Потом уже заметили машины полиции и скорой помощи.

Повезло в том, что день был будним, рабочим. Посетители в такое время — редкость.

Но информация, поступающая в интернет, поначалу была совсем не утешительной. Мало того что торговый центр — детский, так и возгорелся еще якобы отдел мягких игрушек. У каждого, кто читал сообщения об этом, невольно сжималось сердце — неужели опять? Впоследствии выяснилось, что нет, неправда. Горел даже не сам ТЦ, а складские помещения над ним. Дело в том, что здание принадлежит Московской шерстопрядильной фабрике. Нижние четыре этажа арендует «Персей для детей», а пятый и шестой, на которых, собственно, и произошло возгорание, используются арендодателем в своих целях. По словам начальника Главного управления МЧС России по Москве Ильи Денисова, горели мешки с продукцией. Что именно спровоцировало возгорание, пока неизвестно. Рабочая версия — замыкание проводки. Ладно, эксперты разберутся. Главное, что без жертв не обошлось и на сей раз… От отравления угарным газом погиб грузчик фабричных складов Алексей Карпов . Заблудился в задымленных коридорах, не смог найти выход… Его пытались спасти — мужчина умер в карете скорой помощи. Пострадали, как сообщили «ВМ» в пресс-службе столичного Главка МЧС, пятеро пожарных. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

— Всего при тушении было задействовано 25 единиц техники и 88 человек личного состава, — рассказал Илья Денисов . — В ходе ликвидации пожара ему был присвоен повышенный ранг опасности.

Почему это случилось вновь? Ведь по словам сотрудников «Персея для детей», в торговом центре всегда уделяли должное внимание нормам безопасности. Причем задолго до кемеровской трагедии.

— Проверки были всегда, — рассказала «ВМ» один из арендаторов ТЦ, Екатерина Никандрова. — Постоянно приходили старшие по охране и все время проверяли, нет ли у нас чайников и других электроприборов, которые могут привести к пожару. Когда устраивали проверки, лично подходила и спрашивала, где у нас эвакуационные выходы и пожарные лестницы — я ведь как продавец отвечаю за жизни своих покупателей.

В этот раз все службы сработали хорошо. Быть может, печальный опыт «Зимней вишни» действительно послужил всем горьким, страшным уроком.

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Те же члены «Безопасной столицы» активно выкладывают в соцсетях адреса ТРЦ, в которых были выявлены нарушения. Эту информацию видят, ею пользуются.

Некоторые эксперты советуют москвичам брать на себя ответственность за собственную безопасность и безопасность детей: пришел в кино — пройдись по этажам, узнай, в порядке ли эвакуационные выходы.

Другие ратуют за систематические учения и тренинги: в детских садах, школах и организациях. И чтобы дети и взрослые лучше усваивали правила поведения в чрезвычайных ситуациях, предлагают привлекать профессиональных артистов. Для наглядности и убедительности.

— Но если говорить о системе, то нужно, на мой взгляд, повышать ответственность коммерсантов за нарушения правил безопасности, — считает генеральный директор Института региональных проб лем Дмитрий Журавлев . — Вот в Кемерове арестовали владельцев бизнеса, что им инкриминируют? Ненадлежащее выполнение своих обязанностей? Пусть нарушения такого рода будут уголовно наказуемы. Вместе с тем обвинять коммерсантов в том, что они хотят заработать, глупо. Другое дело, что многочисленные проверки бизнеса нужно систематизировать. У нас существует два миллиона пунктов, по которым проверяются предприниматели. Не нужно увеличивать количество проверок, нужно улучшать их качество. Перетрясти всю систему.

Лидер «Безопасной столицы» Инна Святенко согласна с Журавлевым. Но добавляет: наш менталитет, к сожалению, — проблема. Взять те же надзорные каникулы — нововведение федерального уровня, вступившее в силу в 2016 году, — яркий пример того, как можно исковеркать доброе начинание.

— С одной стороны, решение хорошее, — говорит Инна Святенко, — освободить от налогов и лишних проверок малый бизнес. Это возможность работать спокойно, развивать собственное дело. Но люди используют его во вред. Знают, что проверок не будет, и нарушают нормы напропалую. Есть такая схема — три года отработать под защитой надзорных каникул, а потом перерегистрировать фирму как новую. На мой взгляд, надзорные каникулы — это зло. Радует, что президент Владимир Путин уже дал указание изменить законодательство по этой теме. Я не зря говорю про малый бизнес. Ведь и московские хостелы, и кафе, и сауны — они все нарушают нормы безопасности. Не нужно ждать, пока трагедия случится, скажем, в ресторане или гостинице. Надо работать на опережение.

Эксперты говорят: без государства и власти никуда. Тот же Дмитрий Журавлев видит выход из сложившейся ситуации в увеличении влияния государства на работу торгово-развлекательных центров Москвы. Уже на этапе строительства.

— Я не призываю к советскому прошлому, но было бы правильно, чтобы роль государства в строительстве ТРЦ и контроле за их работой была увеличена, — считает Журавлев, — велась на уровне муниципалитета, управы. Люди больше все-таки доверяют государству, а не бизнесу. На него и надо надеяться.

По планам, рейды МЧС по торговым центрам должны завершиться к 16 апреля. Будет ли что-то после этой даты, покажет наше завтра. Но для столичных активистов никакого времени «Ч» не существует. Они останавливаться не намерены.