Врачи рассказали о состоянии здоровья 11-летнего мальчика, упавшего с четвертого этажа горящей «Зимней вишни»

На данный момент мальчику разрешено сидеть, а в скором времени он сможет ходить.

По словам врачей Кемеровской областной детской клинической больницы, 11-летний мальчик, упавший с четвертого этажа горящего торгового центра «Зимняя вишня», пошел на поправку. Медики отмечают улучшение его физического и психологического состояний.

На данный момент мальчику разрешено сидеть, а в скором времени он сможет ходить, сообщил заместитель директора медучреждения по хирургической помощи, главный детский нейрохирург региона Константин Ковальков

— Планируем, что после осмотра травматолога ему разрешат вставать к этим выходным: скорее всего, в пятницу-субботу мальчик сможет подняться, сможет ходить, — пояснил Константин Ковальков.

По его словам, 2 марта ребенку сняли швы с некоторых ран. Также отмечается положительная динамика восстановления легких. Эти данные подтверждает рентгеновский снимок, сообщает РИА Новости

Известно, что во время пожара в кемеровском торговом центре отец вытолкнул сына в окно. Мальчик получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у него отравление продуктами горения, ушибы печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения и рваную рану щечной области. В пожаре погибли его родители и сестра (подробнее…).

У ребенка остались обе бабушки, одна из которых станет его опекуном. Певец Филипп Киркоров сообщил, что готов оказать помощь семье мальчика.

Кемерово … Страшное горе и чудовищная трагедия… скорблю, соболезную родным и близким и молюсь И верю, что виновные будут наказаны! На фото семья 11-летнего Серёжи, который смог спастись. Его родители и маленькая сестренка погибли, а сам он сейчас в реанимации в тяжелом состоянии! Помогите, пожалуйста, найти родственников! То немногое, что я могу сейчас сделать для него, это помочь выкарабкаться! #кемерово #трагедия #горе

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

26 Мар 2018 в 2:35 PDT ЧТО ПРОИЗОШЛО

В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.

По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли 28 марта.

Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел.

МЕЖДУ ТЕМ Росгвардия проверит более 5 тысяч частных охранных предприятий после кемеровского пожара