Чтобы красный петух не клюнул

Новый механизм борьбы с лесными пожарами, который создают в регионе, — дополнительное структурное подразделение регио­нального профильного ведомства будет охранять от огня Сузунский, Ордынский, Черепановский, Искитимский и Маслянинский районы. В планах — создание трех бригад пожарного формирования из 28 человек. Об этом рассказал Евгений Рыжков , заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области , на пресс-конференции в информационном агентстве «ТАСС-Сибирь». Две бригады будут базироваться на территории Сузунского района, одна — на территории Ордынского. Лесопожарный центр — для Новосибирской области это нечто новое. В других регионах уже есть подобного рода опыт, и новосибирцы его использовали, выбрав самый подходящий для себя вариант. С одной стороны, весь спектр хозяйственных работ, связанных с лесом (от тушения пожаров до обеспечения населения дровами), выполняют лесхозы, а с другой стороны, появится центр, имеющий узкую направленность. Он будет не только тушить пожары, но и выполнять противопожарные мероприятия, помогая предприятиям районов. Современная техника, которой оснастят новое структурное подразделение, ни в коем случае не должна простаивать.

— В прошлом году за счет средств областного бюджета приобретено восемь единиц техники. На эти цели выделено 20 миллионов рублей. Всеми силами и средствами пожаротушения бригады уже обеспечены, сейчас идет подбор кадров. К началу пожарного сезона мы завершим все процедуры по созданию центра. Ориентировочно — к 20 апреля, — уточнил Евгений Рыжков и добавил, что традиционно пожароопасный сезон на территории области начинается в третьей декаде апреля. Этот год, вероятно, не будет исключением.

Начальник гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Анна Лапчик уточнила, что пожароопасный сезон начнется после того, как растает снежный покров. В прошлом году снега было больше. Наименьшая высота покрова наблюдается сегодня на юге и юго-востоке Новосибирской области, в частности в Карасукском районе. С помощью космических аппаратов Росгидромет мониторит состояние подстилающей поверхности, самого верхнего слоя земной коры. Сибирский научно-исследовательский центр «Планета» определяет точки вероятного возгорания. Эти сведения предоставляются органам власти, а также всем заинтересованным организациям.

Чтобы защитить регион от огня, в пожароопасный период будут проводить авиапатрулирование на площади 6,5 миллиона гектаров леса. С этой целью министерство природных ресурсов и экологии области заключило госконтракт с Новосибирской авиабазой. Совместно с природоохранной прокуратурой министерство проверяет лесопользователей. Задача экспертов — определить, хватит ли ресурсов, чтобы обеспечить безопасность: систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, горюче-смазочных материалов.

Начались тренировки десантно-пожарной службы. 26 марта на аэродроме Мочище тренировался основной состав парашютно-десантной пожарной службы Новосибирской базы авиационной охраны лесов. Кроме того, создана региональная диспетчерская служба, которая будет круглосуточно собирать, обрабатывать и учитывать информацию о лесных пожарах в течение всего пожароопасного сезона. В 2018 году на повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушение министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области выделено свыше 150 миллионов рублей.

КСТАТИ

В 2018 году в Новосибирской области запланировано лесовосстановление на площади 5 220 гектаров, в том числе предстоит посадить лесные культуры на 1 220 гектарах. Основные породы — сосна, ель, пихта, береза, кедр.