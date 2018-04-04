В Белоруссии подвели итоги проверки пожарной безопасности ТЦ

Белоруссии выявлено более тысячи нарушений пожарной безопасности в магазинах, торговых центрах и на других объектах массового пребывания граждан. Тотальную проверку 160 объектов по распоряжению президента страны провел Госпромнадзор МЧС , сообщают в среду местные СМИ.

Специалистами Госпромнадзора обнаружно 1062 нарушения требований промышленной безопасности, из которых 71 создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. По результатам мониторинга предложено приостановить деятельность 37 объектов, информирует, в частности, агентство «Навины».