В Белоруссии подвели итоги проверки пожарной безопасности ТЦ 

В Белоруссии выявлено более тысячи нарушений пожарной безопасности в магазинах, торговых центрах и на других объектах массового пребывания граждан. Тотальную проверку 160 объектов по распоряжению президента страны провел Госпромнадзор МЧС, сообщают в среду местные СМИ.
Специалистами Госпромнадзора обнаружно 1062 нарушения требований промышленной безопасности, из которых 71 создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. По результатам мониторинга предложено приостановить деятельность 37 объектов, информирует, в частности, агентство «Навины».
В качестве примеров назван ряд вопиющих случаев. В белорусском государственном цирке имеющиеся самоспасатели (специальные маски, позволяющие дышать в задымленном пространстве) находились в недоступном месте — закрыты на складе. В ЦУМе огнетушители были с истекшим сроком годности. На замки наглухо были закрыты запасные выходы в ряде торговых центров. По утверждению пресс-секретаря МЧС Виталия Новицкого, выявленные в ходе проверок проблемы с пожарной безопасностью владельцами и администрацией объектов уже устраняются.