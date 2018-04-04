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В Белоруссии подвели итоги проверки пожарной безопасности ТЦ
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В Белоруссии подвели итоги проверки пожарной безопасности ТЦ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Белоруссии выявлено более тысячи нарушений пожарной безопасности в магазинах, торговых центрах и на других объектах массового пребывания граждан. Тотальную проверку 160 объектов по распоряжению президента страны провел Госпромнадзор МЧС, сообщают в среду местные СМИ.
Специалистами Госпромнадзора обнаружно 1062 нарушения требований промышленной безопасности, из которых 71 создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. По результатам мониторинга предложено приостановить деятельность 37 объектов, информирует, в частности, агентство «Навины».
В качестве примеров назван ряд вопиющих случаев. В белорусском государственном цирке имеющиеся самоспасатели (специальные маски, позволяющие дышать в задымленном пространстве) находились в недоступном месте — закрыты на складе. В ЦУМе огнетушители были с истекшим сроком годности. На замки наглухо были закрыты запасные выходы в ряде торговых центров. По утверждению пресс-секретаря МЧС Виталия Новицкого, выявленные в ходе проверок проблемы с пожарной безопасностью владельцами и администрацией объектов уже устраняются.
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