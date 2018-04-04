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Посетителей «Ижевских терм» не выпускали во время эвакуации, пока они не оплатят услуги
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Посетителей «Ижевских терм» не выпускали во время эвакуации, пока они не оплатят услуги 

ИА «Сусанин» 54 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Посетителей Ижевских терм во время эвакуации не выпускали из здания, пока они не заплатят за полученные услуги. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы случившегося.
Пожарная сигнализация сработала на втором этаже торгового центра «Италмас» во вторник, 3 апреля, в 21:38.
«Как было установлено, была нажата кнопка ручного пожарного извещателя. Видеокамеры просмотрели, видно, что нажал неизвестный мужчина. Будут разбираться кто это. Возгорания не было», — рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин» пресс-секретарь ГУ МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.
По словам владельца «Ижевских терм» Юрия Бычкова, администрация почти сразу узнала, что это ложная тревога и сообщила об этом всем посетителям.
«Когда убедились, что возгорания нет нигде, ни у нас, ни в торговом центре. После этого всем посетителям было сказано экстренную эвакуацию прекратить, это было объяснено, что пожарная опасность отсутствует. Через какое-то время пожарная сигнализация была отключена. Но там нашлось два-три мужчины, видимо, выпившие, которое начали раздувать эту панику. Большинство людей спокойно стояли и выходили, никуда не торопясь. Потому что угрозы для посетителей не было никакой», — сказал Бычков.
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