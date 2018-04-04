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Илья Козлов и его смена спасли 17 человек на пожаре
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Илья Козлов и его смена спасли 17 человек на пожаре 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Сигнал о пожаре в общежитии по адресу: улица Кременчугская, 9 поступил на пункт связи пожарной части в 13 часов 12 минут. К месту возгорания был выслан дежурный караул районной 28 СЧ по ТКП на автоцистерне под руководством Ильи Козлова.
По прибытию к месту вызова пожарные обнаружили, что из окон 12-го этажа с фасадной и тыльной частей здания (16— ти этажного панельного состоящего из 2-х корпусов жилого дома) выбивалось пламя, а люди молили о помощи из окон. «Зная планировку здания и особенности развития пожаров по коридорам, я понимал, что медлить нельзя!» — делится Илья.
Илья быстро оценив обстановку, запросил дополнительные силы и отдал приказ своему отделению на подачу водяных стволов на тушение пожара и защиту путей эвакуации. Поднявшись на горящий этаж, проведя разведку в составе звена ГДЗС Илья установил, что горение происходит в двух квартирах на 12 этаже, огонь вышел в коридор, создалось плотное задымление, высокая температура и угроза распространение огня на верхние этажи. Зная о том, что на горящем этаже располагаются более десятка квартир и отсутствуют балконы, Илья понял, что масштабы бедствия носят угрожающий характер, ведь в квартирах горящего этажа могли оставаться люди. Илья, не раздумывая, принял решение об установке не менее 4-х подъемных механизмов с фасадной и тыльной сторон здания. И не ошибся! Благодаря оперативным действиям и грамотно установленным автолестницам личным составом 28 специализированной части по тушению крупных пожаров под руководством руководителя дежурной смены прапорщика Ильи Козлова были спасены 17 человек, двое из которых дети.
Илья родился в Москве, после окончания школы пополнил ряды столичных огнеборцев, поскольку всегда мечтал помогать людям, оказавшимся в беде. В 2016 году Илья успешно окончил Академию государственной противопожарной службы и был назначен на должность руководителя дежурной смены.
«Наша работа важна, и я горжусь тем, что профессия, выбранная мной, спасает человеческие жизни!» — говорит Илья.
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