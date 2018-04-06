Росгвардия выявила 575 нарушений ЧОП после пожара в ТЦ в Кемерове

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Росгвардия проверила более 900 частных охранных предприятий в России после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в более чем половине из них выявили нарушения.

Тотальные поверки частных охранных предприятий начали 28 марта, соответствующее указание дало руководство Росгвардии. «За прошедший период сотрудниками Росгвардии совместно с органами власти на местах проведено 930 проверок, в ходе которых выявлено 575 нарушений. Работа по устранению выявленных нарушений находится на личном контроле руководителей территориальных органов Росгвардии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, проверки частных охранных предприятий, занимающихся обеспечением безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, еще продолжают.