Отзывчивые люди

Принципом «помогай, если можешь» руководствуются и целые компании. Одна из них ООО «Транснефть-Восток», в которой работает служба пожарной охраны. В обычное время её сотрудники следят за тем, чтобы никакая искра не могла проскочить рядом с нефтепроводом, однако в то время, когда огонь угрожает людям, пожарные-нефтепроводчики прикладывают все возможные силы, чтобы помочь.

Задача — спасти дом Одна из таких историй, когда сотрудники компании протянули руку помощи, произошла в декабре 2017 года в небольшом селе Подволошино в Катангском районе на севере Иркутской области . В 4 утра 3 декабря здесь загорелся деревянный дом, в котором жила семья с двумя детьми. Из-за того, что река Лена к этому времени ещё не окончательно замёрзла, пожарные машины из ближайшего к селу города Киренска доехать бы не смогли. Глава села Николай Сафонов обратился за помощью к нефтепроводчикам, которые работают на НПС-8 (нефтеперекачивающей станции) примерно в 30 км от Подволошино. Инженер пожарной охраны Александр Шерстов и водитель резервной пожарной машины Михаил Ревякин сразу же отправились на помощь. Основной пожарный автомобиль с водителем остался на НПС : оставлять пост без присмотра ни в коем случае нельзя.

— Когда мы приехали на место происшествия, вокруг горящего дома уже собрались местные жители, они пытались затушить огонь снегом, но это мало помогало, — рассказывает Александр Шерстов. — Семья к тому времени уже эвакуировалась из здания, забрав необходимые вещи и документы. Нашей задачей было спасти дом, чтобы люди не остались без крова. Горела в основном кровля и насыпное чердачное перекрытие, сделанное из опилок. Этот материал очень хорошо горит.

Как говорят Александр и Михаил, больше всего ситуация осложнялась тем, что в ночь, когда случилось несчастье, на улице стоял крепкий мороз — минус 40 градусов.

— Дом, который мы тушили, стоит чуть на пригорке, и вся вода, которая стекала с крыши, быстро замерзала, превращаясь в каток. К тому же, от здания шёл пар вперемешку с дымом, видимость была не очень хорошая, — рассказывает Михаил Ревякин. — Но не скажу, что сам пожар был очень сложный — мы справились вдвоём: Александр тушил дом с крыши, а я помогал — вытягивал пожарные рукава, подавал воду. Местные жители тоже старались помочь нам чем могли. В итоге дом отстояли, пострадала только кровля, внутри здание осталось целым.

«Медлить было нельзя»

Пожарные говорят, что к счастью, приехали к месту происшествия вовремя.

— Уже после пожара поняли, что если бы промедлили хотя бы 10 минут, то дом сгорел бы полностью и люди бы осталась без жилья. Но, слава богу, успели, — резюмирует Михаил.

— Мы сейчас обслуживаем нефтепровод, а в прошлом служили обычными пожарными, поэтому и по долгу службы, и по зову сердца не можем оставить людей в беде. Тем более позиция нашего руководства, в том числе начальника НПС-8 Алмаза Саттарова, — максимально поддерживать жителей того места, где мы работаем, — добавляет Александр Шерстов.

За помощь в тушении сотрудники администрации Подволошинского муниципального образования вручили нефтепроводчикам благодарственные письма.

— Наша Катангская пожарная бригада находится в Ербогачёне — это 500 км от села, ближайшая — в Киренске, но оттуда пожарным пришлось бы ехать 2,5 часа, поэтому мы договорились с ООО «Транснефть-Восток» и руководством НПС-8 о том, что в случае пожара они придут на помощь, — рассказывает Николай Сафонов. — У них работает профессиональная бригада пожарных, на вооружении — современная техника. Нам очень повезло, что рядом трудятся такие отзывчивые люди, мы чувствуем себя комфортно под их защитой и очень им благодарны! Семья, дом которой удалось отбить у огня, пока живёт у друзей, когда потеплеет, займётся ремонтом крыши и сможет вернуться домой.