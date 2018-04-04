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Пожар произошел в здании на северо‑востоке Москвы
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Пожар произошел в здании на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 57 минут назад
Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Полярной улице на северо-востоке Москвы, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.
Третьего апреля в 23:59 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Полярная, дом 7, корпус 2, где происходил пожар на первом этаже двухэтажного административного здания. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по штурмовой лестнице со второго этажа был спасен один человек. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
В 00:22 пожар был локализован, а в 00:28 — ликвидирован.
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