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На складах промзоны в Подольске ликвидировали открытое горение
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На складах промзоны в Подольске ликвидировали открытое горение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на двух складах промзоны в подмосковном Подольске, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
Ранее сообщалось, что спасатели ликвидируют пожар общей площадью 650 квадратных метров в двух складах в Подольске.
"4 апреля в 04.57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Кутузова, дом 4…. В 07.02 — ликвидация открытого горения", — говорится на сайте.
Возгорание произошло на мебельном складе в одноэтажном здании размером 10х20 метров. В пяти метрах от него находится еще одно здание, металлическое, размер в плане 15х30 метров, в нем хранятся стройматериалы.
Как сообщается, по предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается 41 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и семь единиц техники.
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