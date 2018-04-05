В Москве расстреляли владельца нелегальных автомоек

В ночь на 4 апреля на территории одной из промзон, расположенных на юге Москвы , обнаружили тело 35-летнего мужчины.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , уже установлено, что погибший являлся владельцем сети нелегальных автомоек.

Согласно предварительной информации, незаконного предпринимателя, предположительно расстреляли из дробовика.

Его окровавленный труп с ранениями грудной клетки нашли на улице Кирпичные выемки напротив автомойки.

По факту случившегося проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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