В Москве расстреляли владельца нелегальных автомоек 

В ночь на 4 апреля на территории одной из промзон, расположенных на юге Москвы, обнаружили тело 35-летнего мужчины.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, уже установлено, что погибший являлся владельцем сети нелегальных автомоек.
Согласно предварительной информации, незаконного предпринимателя, предположительно расстреляли из дробовика.
Его окровавленный труп с ранениями грудной клетки нашли на улице Кирпичные выемки напротив автомойки.
По факту случившегося проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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