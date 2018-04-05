Ещё
В Москве расстреляли владельца нелегальных автомоек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве расстреляли владельца нелегальных автомоек 

Свободная пресса 57 минут назад
Фото: MosDay.ru
В ночь на 4 апреля на территории одной из промзон, расположенных на юге Москвы, обнаружили тело 35-летнего мужчины.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, уже установлено, что погибший являлся владельцем сети нелегальных автомоек.
Согласно предварительной информации, незаконного предпринимателя, предположительно расстреляли из дробовика.
Его окровавленный труп с ранениями грудной клетки нашли на улице Кирпичные выемки напротив автомойки.
По факту случившегося проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Происшествия: В Иркутске ребенок пострадал в перестрелке возле торгового центра
Новости Москвы: Погибший в ТЦ «Персей» мужчина заблудился в здании
Свободная пресса: последние новости
В Москве горит ТЦ "Персей для детей" В подмосковном Ногинске горит психиатрическая больница Пожар в Кемерово по числу жертв стал одним из крупнейших за 100 лет
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение164
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений294
Рудковская опозорила Плющенко19
На пляже Таиланда нашли «Чужого»22
В США разбился F-1641
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение