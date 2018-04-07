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В Иерусалиме сошел благодатный огонь
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В Иерусалиме сошел благодатный огонь 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Как сообщает РИА Новости, собравшимся его передал патриарх Иерусалимский Феофил III.
Среди первых, кто его получил, были представители делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву. Ожидается, что самолет со Святой земли должен приземлиться примерно в 22:00.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Таинство происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.
По традиции, благодатный огонь также отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья.
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