Ещё
Росгвардия проверит более пяти тысяч ЧОП после пожара в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росгвардия проверит более пяти тысяч ЧОП после пожара в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Росгвардия намерена проверить более 5 тысяч ЧОПов, взявших под охрану объекты с массовым пребыванием людей, по всей России, сообщил журналистам начальник лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов.
"Через день после этого трагического события руководством Росгвардии была подписана телеграмма на места, которая предписывала осуществить проверку всех объектов с массовым пребыванием граждан, которые находятся под охраной ЧОП, и оценить соответствие деятельности охранных предприятий на таких объектах требованиям закона", — рассказал Веденов.
По оценкам ведомства, в России насчитывается около 27 тысяч объектов с массовым пребыванием людей под охраной ЧОПов. Он напомнил, что под объектом с массовым пребыванием людей понимается здание, где единовременно может находиться 50 и более человек.
"Количество охранных предприятий — около 5 тысяч, 5 тысяч 264", — сказал Веденов.
РИА Новости: последние новости
В нарушение всех правил: СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ Силовики изъяли документы в кемеровском отделении МЧС, сообщил источник В Росгвардии раскрыли подробности о ЧОП, охранявшей ТЦ "Зимняя вишня"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей225
НАТО отказала в визах российским дипломатам251
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом109
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №214
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение