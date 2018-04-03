Росгвардия проверит более пяти тысяч ЧОП после пожара в Кемерово

"Через день после этого трагического события руководством Росгвардии была подписана телеграмма на места, которая предписывала осуществить проверку всех объектов с массовым пребыванием граждан, которые находятся под охраной ЧОП, и оценить соответствие деятельности охранных предприятий на таких объектах требованиям закона", — рассказал Веденов.

По оценкам ведомства, в России насчитывается около 27 тысяч объектов с массовым пребыванием людей под охраной ЧОПов. Он напомнил, что под объектом с массовым пребыванием людей понимается здание, где единовременно может находиться 50 и более человек.

"Количество охранных предприятий — около 5 тысяч, 5 тысяч 264", — сказал Веденов.