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Два поджога совершено ночью в Вологде
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Два поджога совершено ночью в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Сообщения о возгораниях в микрорайонах Водники и Станкозавод поступило на пульт диспетчера с разницей в 7 минут. В одном месте загорелся автомобиль, в другом конце города — офисное здание.
«Фольксваген Амарок» вспыхнул во дворе дома № 2в на ул. Судоремонтной. Сообщение поступило в 3.21. Два пожарных расчета и пять человек выехали по адресу. Поврежден моторный отсек и передняя часть салона иномарки. Ущерб составил 500 тысяч рублей.
Спустя 7 минут спасатели получили сообщение о пожаре в двухэтажном офисном здании на ул. Залинейной, 28а. На место ЧП выехали шесть единиц техники и 17 пожарных. В результате повреждена кровля, чердачные перекрытия — всего 30 кв. метров. Ущерб составляет порядка 50 тысяч рублей.
В обоих случаях в качестве причины пожара предполагается поджог со стороны неизвестных. На месте работали дознаватели, подробности происшествий выясняются, сообщили в региональном управлении пресс-службы МЧС.
В минувшие сутки в Вологодской области также горели три деревянных дома. В Сямже полностью сгорел 3-квартирный дом в поселке Мирный и частично — в деревне Жар.
Причиной пожара в Сямже стала неисправность печного отопления. В результате сгорела веранда площадью 80 «квадратов» — повреждена кровля и чердачные перекрытия. Причиной возгорания стала неисправность печи.
На тушение трехквартирного дома в поселке Мирный выезжали 2 пожарных расчета и 4 человека личного состава. Отстоять здание не удалось. Площадь пожара составила 128 кв. метров. Причины и ущерб устанавливаются.
По неизвестной причине также загорелся частный дом в деревне Жар. Сообщение поступило в 14.26. Три единицы техники и девять пожарных прибыли на место ЧП. В результате повреждено 50 кв. метров внутренней отделки, частично — кровля. Никто из людей на этих пожарах не пострадал.
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