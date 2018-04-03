Лесные пожары на Дальнем Востоке: с огнем борются 400 человек

Огонь уничтожает леса в Сибири и на Дальнем Востоке. Особый противопожарный режим введен в Уссурийском районе Приморья, передает «МИР 24».

Местным жителям запрещено ходить в лес, разводить костры и жечь сухую траву. Именно такие действия людей, по словам специалистов, и приводят к пожарам. За последние сутки их возникло более 20. С огнем сейчас борются почти 400 человек и свыше 70 единиц техники.

«Нужен совершенно другой подход. Нужно добиться того, чтобы люди подумали, что такое пиромания. В том же Забайкалье одна и та же проблема. Горит вдоль рек, вдоль дорог, железных дорог, сельхозназначений, лесов. Именно там, где доступно, там и горит», — указал заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев

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