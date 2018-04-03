Испытание условным огнем. Как в Югре проходят проверки торговых центров

После трагедии в Кемерово Югре , как и по всей России , проходят проверки объектов массового скопления людей. В зоне особого внимания — торговые и развлекательные центры, но в список МЧС также попали культурные и спортивные учреждения.

Пока гром не грянет

Пожалуй, такие массовые проверки пожарной безопасности проходят впервые. Огромных торгово-развлекательных центров с кинозалами, бутиками, кафе, детскими зонами и гипермаркетами в округе немного. Но правительство региона решило проверить все объекты, где могут массово собираться люди, таковых оказалось 746. Срок работы — до 11 апреля. 90 объектов уже прошли испытание условным огнем. Все по-разному, но нарушения выявляют везде.

Например, в ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске сотрудники не смогли открыть турникет, который при реальной опасности помешал бы эвакуации людей, планы эвакуации могут привести в… тупик, сотрудники охраны не знают, как оказывать первую помощь пострадавшим, а к спасательном оборудованию просто так не подобраться.

«Вызывают тревогу и нарушения, которые касаются эвакуационных выходов. Практически ни один из этих выходов не оборудован запором, который позволяет открыть дверь изнутри без ключа. Это требование пожарной безопасности и оно должно быть выполнено», — подытоживает заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Югре Сергей Мочиевский.

А в Нижневартовске в поле зрения МЧС попали более 90 объектов. Один из них уже закрыли — это торговый центр «Вегас». Здесь еще год назад выявили серьезные нарушения, главные из которых — отсутствие автоматической установки пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Мало того, что людей не оповестят о пожаре, так они еще и не смогут быстро покинуть здание — лестничные клетки и тамбуры захламлены. За год бизнесмены не устранили нарушения, надеясь на русское авось, но после трагедии в Кемерово принцип «авось» хотя бы какое-то время не будет работать. Теперь нарушения придется устранять.

Учения — на бумаге и в реальности

На очередную проверку в один из сетевых ТЦ в окружной столице отправились и журналисты. О визите собственников предупредили, но вот эвакуация стала для них неожиданностью. В рабочее время в будний день людей здесь немного, в основном пенсионеры и родители с маленькими детьми — как раз самые уязвимые. Сигнал тревоги покупатели восприняли спокойно, понимая, что она учебная, и не спеша отправились к выходам. Их оказалось девять. И все были открыты. Сотрудники ТЦ действовали более слаженно и оперативно. Часть сразу покинули здание, некоторые сначала спустили противопожарные шторы на входах в цеха и на склады, все выстроились на улице по службам.

Секрет такой подготовки раскрыл главный инженер торгового комплекса Андрей Русанов : «После трагедии в Кемерово нам по внутренней связи сразу пришел сигнал: провести срочно внеплановую эвакуацию. Поэтому за эти дни это уже вторая эвакуация. У нас автоматом открываются все двери, если вдруг что-то не сработало, сотрудники открывают вручную, мы проводим соответствующее обучение при приеме на работу».

По закону тренировочные эвакуации подобные учреждения должны проводить раз в полгода. Вот только проводят их бизнесмены без инспекторов, а единственным доказательством эвакуации является роспись в журнале. Поэтому, как признается начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Югре, а в прошлом сам инспектор Вадим Симоненко , проверить, действительно ли проводятся противопожарные учения, никак нельзя.

«Видеофиксация законом не предусмотрена. А инспектор участвует только при плановых проверках, которые проводятся раз в три года, и внеплановых, как сейчас», — поясняет Вадим Симоненко.

По результатам всех проверок сотрудники МЧС составляют акты и передают их в прокуратуру . Общие результаты в правительстве региона обещают озвучить на итоговом мероприятии.

КСТАТИ

Сообщить о нарушениях техники пожарной безопасности в общественных местах жители округа могут, обратившись на специальную «горячую линию» Прокуратуры Югры (83467) 352-215.