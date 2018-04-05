Власти перепроверят экспертизы по 160 узаконенным многоквартирным самостроям в Сочи

СОЧИ , 5 апреля. / ТАСС /. Данные экспертиз по всем многоквартирным домам в Сочи, которые являются самостроями, но были узаконены через суд, требуют проверки из-за того, что заключение на горевший недавно дом оказалось фальшивым, заявил в четверг первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко на совещании, посвященном проблеме самостроев в Сочи.

В понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Пятигорской в Сочи, огонь охватил 500 кв. м, затем площадь возгорания возросла до 600 кв. м. Как пояснял Алексеенко ранее, дом построили на участке для индивидуального жилищного строительства и узаконили через суд. Верхние этажи, где и произошел пожар, были деревянными, из-за узкого проезда к дому было сложно подогнать пожарную технику, а гидрант находился очень далеко. Он отмечал, что самострои — одна из наиболее острых проблем для Сочи.

"Пожар на Пятигорской показал, что этот объект не соответствовал требованиям пожарной безопасности, никаких разрешений на строительство не получали, эксперт созналась, что заключение подложное. У нас таких домов по Сочи более 160 (по данным мэрии, 162 — прим. ТАСС). Давайте посмотрим заключения экспертов по 160 домам. Все эти заключения писались на коленке и в лучшем случае эксперты видели объект на фото", — сказал Алексеенко.

Он подчеркнул, что заключения экспертов могут вызывать недоверие по самым разным причинам. Например, одному из экспертов в Адлере, который выдал заключение на сгоревший недавно дом, более 80 лет. А заключение на этот дом было сделано, когда фактически завершили только четыре этажа (на момент пожара дом был пятиэтажным с мансардой, причем верхнюю часть дома сделали деревянной).

"Это [нарушения при проведении экспертизы по дому на Пятигорской] может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Администрация Сочи должна уведомить обо всех нарушениях застройщиков правоохранительные органы . Мы понимаем, что экспертиза подложная, суд ввели в заблуждение", — добавил первый вице-губернатор.