«М-Видео» опровергла данные о возгорании в своем магазине в саратовском ТЦ «Триумф Молл»

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Компания «М-Видео» опровергла наличие возгорания и задымления в своем магазине в саратовском торговом центре (ТЦ) «Триумф Молл», где в среду проводилась эвакуация. "В серверной магазина в рамках плановых работ сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения, возгорания и задымления не было. Автоматически сработало оповещение в торговом центре и поступил сигнал на пульт МЧС . По сигналу посетители и сотрудники торгового центра были оперативно эвакуированы. Уже получено разрешение МЧС о возобновлении работы магазине", — сообщили ТАСС в пресс-службе компании, добавив, что сотрудники, работавшие в серверной, не пострадали. Ранее сообщалось, что порядка 200 человек эвакуировали из ТЦ «Триумф молл» в Саратове из-за задымления. Как уточнила руководитель пресс-службы администрации города Татьяна Плющева, короткое замыкание произошло в серверной магазина «М-Видео», площадь возгорания составила 0,5 кв. м. Торговый центр уже вернулся к работе в штатном режиме.