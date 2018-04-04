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«М-Видео» опровергла данные о возгорании в своем магазине в саратовском ТЦ «Триумф Молл»
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«М-Видео» опровергла данные о возгорании в своем магазине в саратовском ТЦ «Триумф Молл» 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Компания «М-Видео» опровергла наличие возгорания и задымления в своем магазине в саратовском торговом центре (ТЦ) «Триумф Молл», где в среду проводилась эвакуация.
"В серверной магазина в рамках плановых работ сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения, возгорания и задымления не было. Автоматически сработало оповещение в торговом центре и поступил сигнал на пульт МЧС. По сигналу посетители и сотрудники торгового центра были оперативно эвакуированы.
Уже получено разрешение МЧС о возобновлении работы магазине", — сообщили ТАСС в пресс-службе компании, добавив, что сотрудники, работавшие в серверной, не пострадали.
Ранее сообщалось, что порядка 200 человек эвакуировали из ТЦ «Триумф молл» в Саратове из-за задымления. Как уточнила руководитель пресс-службы администрации города Татьяна Плющева, короткое замыкание произошло в серверной магазина «М-Видео», площадь возгорания составила 0,5 кв. м. Торговый центр уже вернулся к работе в штатном режиме.
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 Ещё 13 источников 
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