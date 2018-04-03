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Три человека погибли, около 60 пострадали при пожаре в Бангкоке
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Три человека погибли, около 60 пострадали при пожаре в Бангкоке 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пожар возник в 14-этажном жилом здании в одном из районов Бангкока во вторник, три человека погибли, около 60 получили ранения, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
Возгорание возникло около 02.30 утра по местному времени (22.30 мск понедельника) на пятом этаже здания, через некоторое время его удалось потушить. По данным полиции, один человек погиб на месте, еще двое скончались в больнице. Около 30 человек направлены в местные больницы с отравлением дымом.
Как заявил губернатор Бангкока Асвин Кванмуанг (Aswin Khwanmuang), для пострадавших был открыт временный центр помощи. По его словам, власти намерены оградить здание и проверить целостность сооружения.
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