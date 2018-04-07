Ещё
Что появится на месте «Зимней вишни», решат кемеровчане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что появится на месте «Зимней вишни», решат кемеровчане 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Следственные действия и межведомственные разбирательства после трагедии в Кемерово — это само собой. Но к чему придут в отношениях друг с другом после трагедии в «Зимней вишне» власть и общество?
В Кремле о том, как идет работа по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших, Владимиру Путину рассказал временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев. На встрече речь зашла и о будущем Кузбасса в целом. Путин призвал Цивилева обратить особое внимание на расселение аварийного жилья, борьбу с инфекционными заболеваниями, строительство дорог и повышение зарплат. Такова установка для Цивилева, как минимум, до сентябрьских выборов. Но то в сентябре. А что сейчас, ведь после пожара прошло совсем немного времени.
На главной площади Кемерово — вновь детский городок с качелями, каруселями и предпраздничная пасхальная ярмарка. Столица Кузбасса постепенно возвращается к нормальной жизни, однако в городских развлекательных центрах уже не так многолюдно, как было раньше, — аттракционы пока пустуют или закрыты по решению прокуратуры. Проверки пожарной безопасности в регионе проходят ежедневно.
На объявление о тревоге в одном из магазинов никто из посетителей не отреагировал. В такой ситуации люди не понимают, как себя вести. Но если вдруг что случится, о пожаре в МЧС не узнают — сигнализация не работает.
Резервный выход закрыт, через него на улицу не выйти. Да и в торговых залах на каждой двери — по замку и пломбе.
По итогам прокурорских проверок в Кузбассе в суд направлено около сотни административных материалов. Впрочем, большинство предпринимателей на претензии пожарного надзора стараются реагировать оперативно. Например, в одном из развлекательных центров сразу же приобрели безопасный ковер.
О безопасности с бизнесменами говорил и исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев, причем не в областной администрации, а в кинокомплексе «Аврора». Его, кстати, после очередной тщательной проверки тоже закрыли. Цивилев же дальнейшее общение с предпринимателями планирует вести и в Интернете.
"Будет сайт мой личный. Я буду курировать эти вопросы, связанные с предпринимателями и бизнесом. Считаю, что это — основа основ", — отметил Цивилев.
Областной суд накануне рассмотрел апелляции пяти арестованных по уголовному после пожара и всех оставил под стражей. Внутри бывшего торгового центра работают следователи.
Автомобильное движение рядом со сгоревшим зданием восстановлено. Само здание ТЦ — под охраной полиции, за бетонным забором, и на фасаде уже нет многочисленных названий фирм и магазинов.
Решение снести «Зимнюю вишню» — окончательное. Что появится на его месте, кемеровчане решат путем интернет-голосование, которое еще продолжается. Учащиеся кемеровской школы искусств свою идею попытались изобразить кистью и красками.
Родственники погибших получили денежные компенсации. Социальные службы работали оперативно. Документы сначала оформляли в штабе, работавшем в здании средней школы, а затем уже деньги переводились на банковские карты.
"Пять миллионов рублей — это общая сумма на одного погибшего. Из них миллион — средства областного бюджета, миллион — федерального, три миллиона — деньги собственника центра", — рассказала Елена Федюнина, заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Кемеровской области. До 400 тысяч рублей выплатят и пострадавшим.
К получившему самые тяжелые травмы Сереже Москаленко (он спасся, выпрыгнув из окна четвертого этажа), врачи пока никого не пускают, кроме бабушек. 11-летнему мальчику все сочувствуют. Его родители и младшая сестра погибли в огне. Их фотография — среди многих на стихийном мемориале около торгового центра, где тысячи цветов и сотни мягких игрушек.
К месту трагедии, где погибли 64 человека, еще долго будут приходить люди. «Это боль каждой матери, каждого человека», — говорят люди.
Вести.Ru: последние новости
Полыхающий в Москве детский торговый центр сняли на видео Пожар в магазине игрушек в Тюмени удалось локализовать Взрыв в хабаровской многоэтажке: в лифте застряли люди
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ113
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар118
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован25
Россия направила ноту Британии123
«Началась война с Россией»589
Видео
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение