В Орловской области 41 мобильная группа займётся тушением лесов

Орловской области для тушения лесных пожаров создана 41 мобильная группа пожаротушения численностью 127 человек, сообщил в пресс-службе правительства.

Противопожарные мероприятия осуществляют лесопожарные формирования автономных учреждений Орловской области: «Орловский лесопожарный центр, „Мценсклес“, „Новосильлес“, „Ливнылес“.

В этом году утвердили 90 маршрутов наземного патрулирования на территории земель лесного фонда. Протяжённость патрулирования составляет 7324 км.

Противопожарные подразделения оборудованы 9 лесопатрульными комплексами, 5 единицами спецтехники, 32 лесопатрульными автомобилями, 13 тракторами с плугами, 15 мотопомпами и 96 ранцевыми огнетушителями.

Круглосуточные камеры видеонаблюдения „Лесной дозор“ установлены в наиболее пожароопасных районах: Шаблыкинском, Дмитровском, Мценском и Урицком районах. Минерализированные полосы будут проложены на границе лесного фонда с детскими оздоровительными учреждениями.

В апреле пройдет командно-штабное учение по отработке ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров.