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В Орловской области 41 мобильная группа займётся тушением лесов
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В Орловской области 41 мобильная группа займётся тушением лесов 

РИА 57 39 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области для тушения лесных пожаров создана 41 мобильная группа пожаротушения численностью 127 человек, сообщил в пресс-службе правительства.
Противопожарные мероприятия осуществляют лесопожарные формирования автономных учреждений Орловской области: «Орловский лесопожарный центр, „Мценсклес“, „Новосильлес“, „Ливнылес“.
В этом году утвердили 90 маршрутов наземного патрулирования на территории земель лесного фонда. Протяжённость патрулирования составляет 7324 км.
Противопожарные подразделения оборудованы 9 лесопатрульными комплексами, 5 единицами спецтехники, 32 лесопатрульными автомобилями, 13 тракторами с плугами, 15 мотопомпами и 96 ранцевыми огнетушителями.
Круглосуточные камеры видеонаблюдения „Лесной дозор“ установлены в наиболее пожароопасных районах: Шаблыкинском, Дмитровском, Мценском и Урицком районах. Минерализированные полосы будут проложены на границе лесного фонда с детскими оздоровительными учреждениями.
В апреле пройдет командно-штабное учение по отработке ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров.
Сообщение В Орловской области 41 мобильная группа займётся тушением лесов появились сначала на РИА 57.
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