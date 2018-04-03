Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ

ЧОП в «Зимней вишне» незаконно предоставлял услуги по защите от пожаров

Частное охранное предприятие (ЧОП) «Центр защиты» незаконно взял на себя обязательства по предоставлению услуг по защите от пожаров в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово , передает ТАСС со ссылкой на заявление главного эксперта Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светланы Терновой.

ЧОП заключил с руководством ТРЦ договор на оказание частных охранных услуг, а также услуг по профилактике угрозы пожаров на территории здания ТРЦ и в радиусе 50 метров от объекта, отметила она.

«ЧОПы учреждаются исключительно для оказания охранных услуг. И профилактика пожаров к числу услуг, которые оказывают охранные организации, не относится», — заявила Тернова.

По ее словам, «Центр защиты» не имел в штате сотрудников, необходимых для оказания такого рода услуг, а также соответствующей экипировки для проведения учений. «Центр защиты» заключил два договора на оказание охранных услуг с ТРЦ. При этом один из них был заключен уже после пожара, добавила она.

«После пожара ЧОП сразу же прибег к махинациям и в результате появились два договора. Я уверена, что один из договоров появился после трагических событий», — сказала Тернова.

В свою очередь начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов заявил, что холдинг, входивший в ЧОП «Центр защиты» и предоставлявший услуги «Зимней вишне», и еще два охранных предприятия, уже ликвидированы.

«Собственники владели еще двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг. Эти две организации также сдали свои лицензии», — заявил он.

«Следователи проводят выемки документов по всем проверкам, проведенным в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов», — заявил он, добавив, что следственные действия идут уже второй день.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Из здания не смогли выбраться и погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.