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Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
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ЧОП в «Зимней вишне» незаконно предоставлял услуги по защите от пожаров 

Ведомости 32 минуты назад
Частное охранное предприятие (ЧОП) «Центр защиты» незаконно взял на себя обязательства по предоставлению услуг по защите от пожаров в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово, передает ТАСС со ссылкой на заявление главного эксперта Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светланы Терновой.
ЧОП заключил с руководством ТРЦ договор на оказание частных охранных услуг, а также услуг по профилактике угрозы пожаров на территории здания ТРЦ и в радиусе 50 метров от объекта, отметила она.
>> Следователи пришли в кемеровское МЧС
«ЧОПы учреждаются исключительно для оказания охранных услуг. И профилактика пожаров к числу услуг, которые оказывают охранные организации, не относится», — заявила Тернова.
По ее словам, «Центр защиты» не имел в штате сотрудников, необходимых для оказания такого рода услуг, а также соответствующей экипировки для проведения учений. «Центр защиты» заключил два договора на оказание охранных услуг с ТРЦ. При этом один из них был заключен уже после пожара, добавила она.
«После пожара ЧОП сразу же прибег к махинациям и в результате появились два договора. Я уверена, что один из договоров появился после трагических событий», — сказала Тернова.
В свою очередь начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов заявил, что холдинг, входивший в ЧОП «Центр защиты» и предоставлявший услуги «Зимней вишне», и еще два охранных предприятия, уже ликвидированы.
«Собственники владели еще двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг. Эти две организации также сдали свои лицензии», — заявил он.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в управлении МЧС по Кемеровской области, рассказал «Интерфаксу» источник.
«Следователи проводят выемки документов по всем проверкам, проведенным в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов», — заявил он, добавив, что следственные действия идут уже второй день.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Из здания не смогли выбраться и погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
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 Ещё 7 источников 
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