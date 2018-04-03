Проверки продолжаются. Безопасность на уровне

Во вторник, 3 апреля, сотрудники МЧС и прокуратуры Москвы проверили пожарную безопасность в одном из торгово-развлекательных комплексов в Южном округе на улице Борисовские Пруды.

Представители Нагатинской межрайонной прокуратуры и МЧС по Южному административному округу заходят в торгово-развлекательный центр на Борисовских Прудах. Их встречают ведущий инженер здания Дмитрий Гусев и заместитель генерального директора ТРЦ Виктор Нукстаев. Они спокойны — проверка их не пугает.

— Несколько лет назад мы уже были наказаны по линии противопожарной безопасности, поэтому все исправили, — говорит инженер Дмитрий Гусев. Он готов проводить в любое помещение и представить любые документы.

Сотрудники центра проводят представителей надзорных ведомств по помещению. Пожарные и сотрудники прокуратуры осматривают пожарные краны: свободно ли их можно открыть при необходимости, и проверяют комплектацию. В каждом пожарном ящике должны быть рукав и пожарный кран с вентилем, к ним обязательно должна быть подведена вода. Проверяющих интересуют и огнетушители. Нарушений сотрудники МЧС пока не находят. При обходе трехэтажного здания эксперты выяснили, что в нем задействованы только два этажа, где помещения арендуют магазины и точки общепита.

— На третьем этаже пока нет арендаторов, — комментирует заместитель генерального директора центра Виктор Нукстаев. — Поэтому здесь пока свободно. Вообще же у нас работают 100 предпринимателей.

По словам директора ТРЦ, в комплексе установлены 84 камеры видеонаблюдения, которые охватывают всю его территорию. Ежедневно мониторы отслеживают три оператора.

— Безопасности у нас уделяется большое внимание, — констатирует Нукстаев.

Сотрудники МЧС и прокуратуры решают проверить, как персонал магазинов готов к эвакуации, поэтому нажимают на кнопку пожарной сигнализации. Раздается объявление: «В торговом центре появилось задымление. Всех сотрудников и посетителей просьба покинуть помещение».

Охранники в это время обходят магазины и просят людей удалиться, показывая, где находятся пожарные выходы. При этом продавцы оставляют приоткрытыми защитные жалюзи — вдруг пожарным понадобится войти в помещения.

Представители МЧС отмечают, что эвакуация проводится организованно и замечаний не возникает.

Вскоре звучит отбой тревоги, и сотрудники возвращаются на свои места. Представитель прокуратуры со спасателями проходят в кабинет директора ТРЦ и приступают к проверке документации.

Уже при обходе магазинов выясняется, что в некоторых торговых точках нет огнетушителей — это уже нарушение. А по имеющейся документации, то есть договорам аренды помещения, всю ответственность за противопожарную безопасность на арендованной территории несут предприниматели.

— На всех нарушителей будут составлены протоколы по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, — сообщает помощник Нагатинской межрайонной прокуратуры Никита Боев.

Эта административная статья очень обширная: в ней девять частей, где подробно описаны все нарушения, которые могут привести к пожару. Максимальное наказание — штраф до 400 тысяч рублей.

На первый взгляд в торгово-развлекательном центре все в порядке. Однако не стоит делать поспешные выводы. У сотрудников надзорных ведомств есть несколько дней на изучение соответствующей документации. Поэтому нельзя исключать того, что претензии к руководству центра появятся и будут применены санкции.

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