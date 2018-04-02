Ещё
Во всех ТРЦ в СВАО проведут проверку пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сочи горит пятиэтажный дом
В Сочи горит пятиэтажный дом

Во всех ТРЦ в СВАО проведут проверку пожарной безопасности 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В торгово-развлекательных центрах в черте СВАО стартовала проверка пожарной безопасности. До 11 апреля прокуратура будет проверять работоспособность всех противопожарных систем в ТРЦ: сигнализации, пожаротушения и дымоудаления, а также техническую и градостроительную документацию.
— Параллельно будут выявлены объекты, которые давно не проверялись сотрудниками МЧС, и дана оценка работе подразделений госпожнадзора, — заявил прокурор СВАО Анри Ризаев.
Напомним, проверка торговых комплексов, имеющих развлекательные центры, началась после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Мобильный планетарий приедет в КЦ на Коминтерна Встреча главы управы Павла Литовченко с жителями Лосиноостровского пройдёт 21 марта В СВАО продолжаются проверки сигналов, поступивших на телефон доверия по антитеррору
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США111
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки211
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию58
Трамп предложил Путину встретиться272
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение