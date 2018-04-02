Во всех ТРЦ в СВАО проведут проверку пожарной безопасности 

В торгово-развлекательных центрах в черте СВАО стартовала проверка пожарной безопасности. До 11 апреля прокуратура будет проверять работоспособность всех противопожарных систем в ТРЦ: сигнализации, пожаротушения и дымоудаления, а также техническую и градостроительную документацию.
— Параллельно будут выявлены объекты, которые давно не проверялись сотрудниками МЧС, и дана оценка работе подразделений госпожнадзора, — заявил прокурор СВАО Анри Ризаев.
Напомним, проверка торговых комплексов, имеющих развлекательные центры, началась после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека. (иб)