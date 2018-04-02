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Зачистка: ночью на Пятёрке горел расселённый дом
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Зачистка: ночью на Пятёрке горел расселённый дом 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
В Ярославле снова пожар в пустом доме. На этот раз ночью загорелся дома на Пятерке. Полыхнул барак на Автозаводской, 25. Этот дом давно стоял здесь с пустыми окнами, расселённый. Из всего, что в нём было, оставались только обои.
И вдруг — пожар.
Местные жители уверены — идёт зачистка территории.
— Они выгорают слишком методично. Аналогично было на Нижнем Посёлке, — написал Антон Прохоров в группе «Жесть Ярославль», где была опубликована запись о происшествии.
И хотя другие пишут о дурной славе этих двухэтажных «заброшек» (мол, их облюбовали бомжи), в версии о поджоге есть здравое зерно.
Расселённые дома-развалины начнут сносить. По каким адресам — читайте здесь. Череда похожих пожаров в последнее время прокатилась по Заволжскому району и по Красному Перекопу.
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