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Посевные площади в ЕАО увеличат почти до 160 тыс. га
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Посевные площади в ЕАО увеличат почти до 160 тыс. га 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Аграрии Еврейской автономной области (ЕАО) увеличат в этом году посевные площади на 6,5%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Управления по внутренней политике областного правительства.
«В 2018 году на территории ЕАО планируется провести сев сельскохозяйственных культур на площади 158,4 тыс. га, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. В 2017 году посевные площади также увеличились, и превысили уровень 1990 года (146,9 тыс. — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.
Как уточнил ТАСС замначальника управления сельского хозяйства правительства ЕАО Александр Пащенко, посевные площади увеличат в основном под сою. Это актуально в связи с высоким спросом на эту культуру. Он добавил, что в 2017 году сельхозпроизводители собрали сои в 1,8 раз больше, чем в 2016 году.
В сообщении отмечается, что под сою отведены основные площади земель, 7,3 тыс. га пойдет под зерновые культуры, а под картофель и овощи — 4,1 тыс. и 1,3 тыс. га.
Зерновые культуры по территории всей области засеят до конца апреля, массовые посевы сои начнут в начале мая, позже приступят к посадке картофеля, кукурузы и овощей.
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