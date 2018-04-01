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Спасатели не обнаружили задымления в общежитии на севере Москвы
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Спасатели не обнаружили задымления в общежитии на севере Москвы 

РИАМО 14 минут назад
Спасатели не обнаружили задымления в общежитии на Коровинском шоссе в Москве, однако в целях безопасности здание покинули около 70 человек, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
«Поступала заявка о запахе дыма, не задымлении. Подразделение прибыло (в общежитие на Коровинском шоссе — ред.), ничего на месте не обнаружили», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что порядка 70 человек вышли из общежития на улицу в целях безопасности.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в общежитии Метростроя на Коровинском шоссе произошло задымление.
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