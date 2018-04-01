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МЧС опровергло информацию о мужчине, который провалился под лед в Москве
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МЧС опровергло информацию о мужчине, который провалился под лед в Москве 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Информация о мужчине, который провалился под лед Москвы-реки на Филевском бульваре, не соответствует действительности, сообщил РИАМОв воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Ранее СМИ сообщали, что на Филевском бульваре мужчина провалился под лед Москвы-реки, его вытащили рыбаки.
«Информация о тонущем человеке не подтвердилась. На момент прибытия (на место — ред.) находились медики, карета скорой помощи», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что спасатели обследовали берег, но никого не обнаружили.
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