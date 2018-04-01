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Опубликовано видео давки в горящем кемеровском ТЦ
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Опубликовано видео давки в горящем кемеровском ТЦ 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: BFM.RU
На YouTube появилось новое видео с камер наблюдения сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Ролик, на котором запечатлено начало пожара и давка при эвакуации, опубликовал кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший всю семью.
Востриков отмечает, что ранее это видео уже публиковалось, но в обрезанном виде. Пожар начинается в конце первой минуты ролика. Спустя несколько секунд происходит яркая вспышка в игровой комнате.
Вторая часть ролика показывает, как люди покидали торговый центр по пожарной лестнице. На кадрах видно, как посетители толпятся на площадке и вынуждены спускаться медленным шагом с остановками.
Ранее Востриков, получивший доступ к записям с камер ТЦ, публиковал видео начала эвакуации кинотеатров. Камеры запечатлели сотрудницу, открывшую двери залов сразу после известия о пожаре.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям, следователи рассматривают в качестве приоритетной версии неисправность электропроводки. Задержаны семь человек, в том числе ответственные за пожарную безопасность.
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