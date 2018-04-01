Огненные знаки 

После каждой массовой гибели людей, особенно детей, в России всегда появляется множество публикаций, в которых авторы задаются вопросами: «За что?» и «Почему?» Среди сотен голосов выделяются голоса тех, кто предпочитает «возрадоваться». Это вульгарно-религиозный подход. «Дескать, „смерть детей помогает их родителям“. Когда произошёл ужасающий пожар в кемеровском ТРЦ „Зимняя вишня“, „православные писатели“ и „православные публицисты“ снова принялись цитировать преподобного Паисия Святогорца (1924 — 1994) и ему подобных. Преподобный Паисий говорил, что „если Бог видит, что человек станет лучше, Он оставляет его жить“. И, стало быть, детей забрали на Небеса потому, что в будущем они могли стать только хуже.»Моя задача не допустить того, что творится»Уроженец Кемерова Евгений Гришковец 27 марта 2018 года в обращении к землякам написал: «Ещё долго журналистская мерзость и интернет-плесень будет обсасывать и смаковать детали и видео страшной гибели наших маленьких прекрасных земляков…» Это характерный пример того, как часть российских граждан относится к публикациям о массовой гибели соотечественников (погибшие «инородцы» вроде украинских и сирийских детей вообще, как правило, оказываются без внимания). Многие норовят заподозрить друг друга на «пиаре на крови». Распространено мнение, что лучше подобные темы не трогать, ограничиваясь сухой статистикой, чтобы не осквернять память погибших, не мучить родных и не «раскачивать лодку». Но даже сухие цифры статистики звучат убийственно. В 2017 году на пожарах в России погибло 358 детей, а в 2016 году — 426. Всего же в прошлом году на пожарах в России погибло 7 782 человека, а в позапрошлом — 8 749. В 2012 году на российских пожарах погибло 11 571 человек, из них 546 детей. Почему гибнут люди? Можно, конечно, цитировать православные издания типа istine.ru, где пишут, что «крещёные люди развлекаются по воскресным дням в пост в торгово-развлекательных центрах и беснуются в кабаке „Хромая лошадь“, и поэтому Бог их наказывает. Но большая часть погибших в России на пожарах гибнет не в „кабаках“ и не в торгово-развлекательных центрах, а в жилых домах. Из погибших в 2017 году детей 203 сгорели или задохнулись в сельской местности, а в 2016 году — 229. Дети сгорают целыми семьями в мало приспособленных для жизни избах, оставленные без присмотра пьяными родителями. И так происходит в России из года в год. Гибнут буквально каждый день. В январе 2017 года на пожарах в России погибло 32 ребёнка, в феврале — 31, в марте — 34… Самый жуткий месяц — предновогодний. На пожарах в минувшем декабре погибло 55 детей — больше, чем в „Зимней вишне“. Валерий Филимонов, именующий себя русским православным писателем, после пожара в „Зимней вишне“, начитавшись преподобного Паисия, написал о погибших детях: „Может, это было для них самым удобным временем для перехода к вечному блаженству?.. А мы должны верить словам святых Божиих человеков: эти дети ушли в Небесное Царство, как Ангелы, и у их родителей появились молитвенники в Раю“. *Если принять сказанное как должное, то зачем напрягаться? К чему стоять на пути Бога и следить за противопожарной безопасностью?В конце концов, с Богом ведь власти Кемеровской области давно вступили в контакт. В Кузбассе имеется эксклюзивное мероприятие под названием „Всекузбасский межконфессиональный молебен об упокоении душ погибших, предотвращении трагедий, техногенных и природных аварий и катастроф, даровании безопасности, здравия и благополучия жителям Кемеровской области“. После воскресного пожара его опять провели. Что же получается? Вместо того чтобы провести одну полноценную противопожарную проверку в „Зимней вишне“ из года в год в Кемерове устраивали межконфессиональные молебны для предотвращения катастроф. Всекузбасские молебны по просьбе Тулеева проводятся регулярно. В апреле 2017 года верующие молились о защите Кемерово как раз от пожаров. Видимо не те слова подобрали. Или молитва не дошла. Может быть, молились не слишком усердно. Или, наоборот, молитва дошла, учитывая фразу о „молитвенниках в Раю“?Есть и другое объяснение тому, почему в Кемерове погиб 41 ребёнок. „Эти ангелы, которые пожертвовали своей жизнью, — сказал депутат Госдумы от Кемеровской области Александр Фокин, — они должны консолидировать нас в серьёзной политической ситуации“. Депутат-единоросс и полковник в отставке Фокин предложил консолидироваться вокруг президента. Как выразился после пожара губернатор Аман Тулеев: „Моя задача не допустить того, что творится“. Единороссу Тулееву, переизбранному в 2015 году 96,69% голосов, не понять, что это уже творится, причём давным-давно. Нельзя предотвратить то, что есть и было — даже силой тулеевской молитвы.»Видя, что человек станет хуже, Бог забирает его, чтобы спасти»За последние годы в России самая массовая гибель людей на пожаре была в Перми — в 2009 году в клубе «Хромая лошадь» погибло 156 человек. После затянувшегося следствия в апреле 2013 года все подсудимых признали виновными, а в 2015 году они один за другим стали выходить на свободу — по амнистии в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Если расследование и суд не затянутся, то у будущих подсудимых по делу «Зимней вишни» есть шанс попасть под следующую амнистию. К тому времени, если не будет резких положительных перемен, в России произойдёт ещё какой-нибудь крупный пожар, и какой-нибудь очередной «православный писатель» снова начнёт цитировать Паисия Святогорца: «Если Бог видит, что человек станет лучше, Он оставляет его жить. Однако, видя, что человек станет хуже, Он забирает его, чтобы его спасти… Бог забирает к Себе, потому что в Раю нужны и цветочные бутоны». «Пир Валтасара», Рембрандт, 1625 г. Те, кто подписывается под этими словами, очевидно, думают, что сами-то они под всевидящим Божественным оком станут ещё лучше, чем сейчас, и на Небо не торопятся — в отличие от погибших детей. В 2017 году на пожарах в Псковской области погибло 55 человек, среди них 2 ребёнка. А в 2016 году погибло 72 человека, по другим данным — 101 человек (из них то ли 4 ребёнка, то ли 6 — к российской статистике надо относиться с осторожностью). Если посмотреть на статистику смертей на пожарах, то официально она в России такая: 7 смертей на 100 тысяч населения (в 2015 году). Больше на душу населения гибнет только в таких странах как Свазиленд, Руанда, Южный Судан, Нигерия… Место России в этой сводной таблице между Алжиром и Зимбабве. В Габоне гибнет 4,96 на 100 тысяч, во Вьетнаме 1,97, в Ливии 1,66, в Колумбии 0,40… То есть в России гибнет намного больше, чем в Габоне — 7 человек на 100 тысяч. Это значит, что в Пскове, где живёт 210 тысяч человек, в этом году погибнет, скорее всего, человек 15. Они, получается, заранее обречены?Есть и другая статистика — по количеству пожаров. Не на всяком пожаре гибнут люди. Многое зависит от уровня подготовки пожарных, от качества спасательной техники, от возможности эвакуироваться. Так вот, если в людном месте случается пожар, то шансов спастись у людей в России намного меньше, чем в большинстве других стран. На 1000 пожаров в 2015 году в России гибли 64,5, а в соседней Латвии, где пожаров тоже немало, — 8 человек. В Псковской области за год людей на пожарах гибнет больше, чем в Киргизии или Армении, больше, чем в Хорватии, Новой Зеландии и Словении вместе взятых. В Италии количество погибших на пожарах на 1000 — 0,9, в Нидерландах 0,6. В 2015 году за год в Швеции на пожарах погибло 110 человек, в Нидерландах 81, в Финляндии 77… Но население Нидерландов — более 17 миллионов человек, а в Псковской области — 636 тысяч человек. Меньше, чем в России на 1000 пожаров гибнет в Молдове, Монголии… Так что уровнем жизни это не объяснишь. В США в 2015 году на 1000 пожаров погибло 1,7, а в Белоруссии — 78,8 человек, даже больше, чем в России. При этом есть и другая статистика, учитывающая число погибших пожарных. И здесь, оказывается, пожарных в США гибнет в несколько раз больше, чем в России. В России в 2015 году погибло 8 пожарных, а в США — 68. Такое соотношение сохраняется многие годы. Пожарные в США больше спасают и потому чаще гибнут. В мире ежегодно вспыхивает более 3 миллионов 100 тысяч пожаров, в которых гибнет больше 20 тысяч человек. Почти половина погибших — в России. И это притом, что официальной статистике не стоит доверять безоговорочно. В одном из главных управлений МЧС (их всего 85) в 2015 году обнаружилось, что на учёт не поставили 4 погибших, а за 4 месяца 2016 года — 18 погибших. Если есть возможность «не заметить» пожары или гибель людей, то это — ради улучшения показателей — сделают. В таких государствах как нынешняя Российская Федерация человеческая жизнь — ценность относительная, а жизнь государства и «государственных деятелей» — абсолютная. Чаще всего причинами возгораний является нарушение правил монтажа и эксплуатации различных технических средств, устройств или их неудовлетворительное состояние. На втором месте — неосторожное обращение с огнём. Ссылки на то, что во всём виноват капитализм — как написал, к примеру, после пожара в «Зимней вишне» Александр Проханов («Фашизм — это частный случай капитализма. Капитализм — это и есть фашизм. Капитализм как идеология убийства»), мягко говоря, не очень убедительны. Более того, всему виной не только путинская коррупция, действительно достигшая невероятных масштабов. И тем более не абстрактный капитализм. Массовая гибель детей на пожарах — единовременная и более масштабная, чем в Кемерове, случалась и в СССР. В СССР люди от огня гибли в большом количестве. Только об этом в СМИ не сообщалось. О многих смертоносных советских пожарах мы узнали только в 90-е годы. «Бог наказывает за грехи»Да, в СССР не было ночных клубов. Так что опасные для жизни фейерверки запускали не в «Хромой лошади», а в других местах. Так было в Кирове на стадионе «Трудовые резервы». Там 25 мая 1968 года взорвалась пиротехника, приготовленная для театрализованного представления «Есть на свете Москва». Погибло 39 человек, в том числе 11 школьников.106 школьников погибло на пожаре в школе в деревне Эльбарусово Чувашской АССР. Пожар случился 5 ноября 1961 года во вовремя концерта, посвященного годовщине Великой Октябрьской революции. В одной семье погибло сразу 4 детей. Ещё один засекреченный пожар произошёл 2 июня 1959 году на станции Минино Красноярского края в 1959 году. Погибли дети, возвращавшиеся в Абакан с Красноярского краевого пионерского слёта. Пожар возник после столкновения вагонов с нефтяными цистернами. Всех погибших детей похоронили в общей братской могиле неподалёку от места гибели, а с родителей взяли «подписку» о неразглашении причины смерти своих детей. Дожившие до наших дней очевидцы той катастрофы рассказывают, что горело 4 общих вагона, набитых людьми до отказа (там было около 400 пассажиров). Точное количество погибших до сих пор неизвестно. Число погибших детей в разных публикациях называется от 56 до 100.19 марта 1956 года в клубе села Красный Яр в Бурятии погибло 30 детей, пришедших смотреть фильм «Молодая гвардия». В клубе, рассчитанном на 100 человек, собралось более 150. Запасная дверь в зрительном зале была закрыта с двух сторон. Крючок изнутри для надёжности замотали проволокой, чтобы дети не пролезали в клуб во время танцев. Всего в том пожаре погибло 36 человек. В феврале 2006 года тот же клуб опять сгорел дотла. Ученики 5А класса из школы поселка Трещевский в 2018 году в «Зимней вишне» смотрели мультфильм «Кролик Питер», а ученики школы из Красного Яра смотрели фильм «Молодая гвардия». Только в этом и разница. А общее то, что взрослые детям в кинозале не дали шанса выжить. Всему виной не так называемые капитализм или социализм, а отношение к человеческой жизни в России (СССР). Человеческая жизнь ценилась и ценится низко. Люди — это разменный материал. После пожара в «Зимней вишне» вышло несколько статей, обличающих само существование торгово-развлекательных центров. Они предстают исчадием ада — в противовес храмам. Авторы пишут, что люди, вместо того, чтобы идти в воскресенье в церковь, пришли на мультфильм «Кролик Питер» режиссёра Уилла Глака (слоган фильма: «Лучшее лекарство от весеннего авитаминоза»). «Торговые центры, которые заполонили наши города, также сташны, как свалки, — гневается Александр Проханов. — Потому что именно в этих застеклённых, пластиковых, цветных, как мыльные пузыри, огромных сооружениях хранятся все отходы сегодняшней аморальной среды, заставившей людей отвернуться от возвышенных целей, от братской любви, от творчества и направившей их интересы на поедание, на потребление, на вкушение ядовитых яств. Сожжение сорока детей, сорока невинных агнцев — это предупреждение библейское». Придётся повторить: дети в России гибли не только на фильме Уилла Глака, но и на фильме Сергея Герасимова. Настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин 29 марта 2018 года выступил с видеообращением «После Кемерова. Молчать ли о грехах?», где есть такие слова: «Бог наказывает за грехи… В пост развлекаться опасно — и для духовной жизни, и для жизни физической. Мы будем говорить, что детям показывали в этом месте очень сомнительные низкопробный мультик „Шерлок Гномс“, в котором детям с самых юных лет пытаются представить чем-то нормальным гомосексуальный стиль одежды и поведения. Мы будем говорить, что чудовищной катастрофой является превращение этих торгово-развлекательных комплексов в некие новые храмы ХХI века… Надо их закрыть. Они не нужны здесь». Нам рассказывают, почему сгорела «Зимняя вишня»: потому что в торгово-развлекательных центрах «вымываются, разум, совесть, чистые чувства», будто бы это сатанинские комплексы, оружие массового поражения, навязанное «бездуховным Западом». Огромные торгово-развлекательные центры есть во всех развитых странах — и на Западе, и на Востоке. Но с пожарами там обстоит не так, как в России. И значит не в ТРЦ как таковых беда, а в том, что в России они часто строятся и обслуживаются без соблюдения элементарных норм. В случае с «Зимней вишней», если верить отчётности, была незаконная перепланировка незаконного строения. В эти же дни мультфильмы «Кролик Питер» и «Шерлок Гномс» показывали во многих странах. В Пскове «Кролика Питера» в «Мираж Синема» демонстрируют с 22 марта. Но дети погибли именно в Кемерове, и не из-за «сатанинских обрядов» и «гомосексуального стиля одежды», а из-за жадности и глупости владельцев и тех, кто им покровительствовал. «Доброй дороги и счастливого детства!»В РСФСР каждый год люди тысячами сгорали или задыхались на пожарах. В постсоветской России число погибших только увеличилось. Помню, как в декабре 2009 года сразу же после пермского пожара в «Хромой лошади» в Пскове представители МЧС и прокуратуры провели пресс-конференцию, в которой отчитались переда нами, что в Псковской области в области в 2009 году погибло 190 человек, из них — 6 детей (пока я в выходные готовил тот материал, погибло ещё три человека; итого — 193 погибших на середину декабря). Это больше, чем на пожаре в Перми. По числу погибших на пожарах на 100 тысяч населения в том 2009 году Псковская область занимала первое место в России. В последующие годы было то же самое. В 2012 году число погибших в пожарах в Псковской области людей на 100 тысяч населения составило 25,8 (на втором месте в России была Нижегородская область — 18,4). Фото: Александр СкрыльниковПротивопожарная служба в России разваливалась на протяжении многих лет, но есть одна определяющая дата: 1 января 2002 года, когда 278 тысяч сотрудников Государственной противопожарной службы вошли в состав 70-тысячного МЧС, возглавляемого Сергеем Шойгу. Одно из самых эффектных событий, характеризующих состояние МЧС при Сергее Шойгу, произошло 19 декабря 2011, когда в Красноярском крае сгорел аэропорт «Черемшанка». Самый крупный пожар в регионе за первые 12 лет ХХI века случился не где-нибудь, а в «Черемшанке», который был базовым аэропортом Сибирского регионального центра МЧС. Здание аэропорта сгорело полностью. Вскоре после того события «ПГ» написала: «О том, как работает в России система оповещения населения страны о катастрофах, мы знаем по катастрофическому наводнению в Крымске, и не только. О том, как тушатся лесные пожары, мы знаем по пожарам лета 2010 года. О том, как тушатся пожары в городах, мы знаем по пожарам башен Псковского кремля, когда Власьевскую башню тушили из одного рукава. Гидранты на центральной площади Пскова были отключены. Пришлось тянуть пожарные рукава от здания университета. К тому же, пожарные рукава оказались с изъяном и протекали. Они были бы хороши для полива на грядках, но для тушения масштабного пожара оказались совершенно не приспособлены. Система предотвращения пожаров, существующая сейчас в России, сделала возможным гибель множества людей в пермском ночном клубе „Хромой лошади“. Безответственность, при всей внешней суровости Сергея Шойгу, — это то, в чём часто упрекают пожарных в России. Пожарные выписывают предписания, предприниматели платят штрафы. Не придерёшься. Бюрократическая машина в действии. Бумаги плодятся с такой скоростью, что никакого самого гигантского пожара не хватит, чтобы всё это уничтожить». Человеческая жизнь в России по-прежнему ценится низко (в крайнем случае, можно откупиться, выделив несколько миллионов родственникам погибших). Тулеев и его заместители объявили, что выделяют свою однодневную (!) зарплату семьям погибших. Но аварийные выходы в России как закрывали в 1956 году, так и в 2018 году закрывают — чтобы не просочились «нежелательные элементы». Проханов после строк о «сожжении сорока детей» обратился к Путину: «Президент Путин, до начала инаугурации открой пророка Даниила, узнай, что было написано на стене во время Валтасарова пира». Путин, конечно, не Валтасар. Но при необходимости ему в «красной папке» могут принести информацию из ветхозаветной книги Даниила (гл. 5, ст. 30). Таинственной рукой на стене по-арамейски было написано загадочное: «Мене, мене, текел, упарсин», которые Даниил истолковал. Начало истолкования такое: «Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твоё и положил конец ему…». Но есть более очевидные огненные знаки, которые увидел и сфотографировал на 2-м Центральном кладбище в Кемеровской области журналист Александр Скрыльников. На кладбище хоронили погибших в «Зимней вишне» детей. На жёлтой «газели», приехавшей на похороны, большими красными буквами было написано: «ДЕТИ» и «Доброй дороги и счастливого детства! С уважением А. Г. Тулеев». ***Российские пожарные жалуются, что сегодня у них нет возможности определить — соответствует ли то или иное покрытие пожарной безопасности или нет (лаборатории — коммерческие, надо платить, а денег государство не выделяет). В последнее время публикации, рассказывающие о государственном недофинансировании МЧС, появляются всё чаще. Это соседствует с отчётами Счётной палаты РФ о «нецелевом использовании» руководством МЧС финансовых средств и нарушении правил бюджетного кодекса (это привело в 2016 году к задолженности по выплате заработной платы на 4,5 миллиарда рублей и к сокращению оперативного состава пожарных частей территориальных органов МЧС России). Зато вскоре после пожара в «Зимней вишне» российские новостные агентства сообщили об эффектной, хотя и дорогостоящей акции: «Минобороны на космодроме «Плесецк» провело новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты тяжёлого класса «Сармат». Для таких людей как Путин и Шойгу пламя, изрыгаемое при пуске «Сармата», горит намного ярче, чем пламя «Зимней вишни». *В. Филимонов. Святые пророки и трагедия в Кемерово// ruskline.ru. 29 марта 2018.