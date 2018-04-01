Гнев пришел на смену печали после смертоносного пожара в России: «Пусть выйдет Путин»

Трагедия в Сибири вызвала волну политических потрясений, которая сейчас движется по направлению к Москве . Солдаты партии Владимира Путина стоят за своих горой.

Гнев тлел в народе уже тогда, когда заместитель губернатора Сергей Цивилев появился перед скорбящими.

Тысячи людей собрались на площади в центре сибирского города Кемерово . Среди них были родители и родственники тех более чем 40 российских детей, которые никогда не вернулись из похода в кино в местном торговом центре.

Люди поддерживали друг друга. Они плакали. И требовали ответ на оставшиеся без ответа вопросы о пожарных выходах, которые оказались закрытыми, о пожарной тревоге, которая так и не прозвучала, хотя пламя распространялось.

Но вице-губернатор не смог убедить собравшихся в своих добрых намерениях. Скорее наоборот: он сделал все еще хуже.

«Зачем эта паника? Дети умирают каждый день. Многие умирают от СПИДа», — сказал Сергей Цивилев одному из скорбящих.

Вскоре после этого вице-губернатор одного молодого человека в том, что тот «хочет попиариться», задавая свои критические вопросы.

На многих видео, сделанных во время последовавшего за этим обмена мнениями, видно, с какой ненавистью молодой человек смотрит вице-губернатору в глаза.

«Нет», — говорит он, лицо его дрожит.

«Я потерял сестру. И жену. Я потерял трех своих детей. И вы думаете, что я пытаюсь попиариться?» — возражает он.

Кризисный инстинкт Путина

Видео со встречи убитого горем отца и вице-губернатора в последние дни делятся в соцсетях в России все чаще. По мнению многих, короткий клип лучше, чем что-либо другое иллюстрирует то, какой инстинкт движет правящей партией при разрешении кризисов.

С одной стороны, российский президент Владимир Путин действовал, как положено. Он объявил общенациональный траур после этой самой ужасной катастрофе на пожаре за многие годы. А недавно сам съездил в Кемерово, чтобы встретиться с местным губернатором.

Одновременно с этим на место была направлена команда следователей, которая должна была выяснить, как обычный пожар, вспыхнувший во второй половине дня в воскресенье, мог унести минимум 65 жизней, по предварительным данным, не менее 42 детских.

Предварительный вывод ясен. Грубая халатность стала причиной, способствовавшей тому, что пожар привел к столь трагическим последствиям, говорят следователи. Многие погибшие дети оказались, как в ловушке, в кинозале торгового центра, где все двери, в том числе и обязательные пожарные выходы, были заперты.

По словам следователей, охранник, бывший на дежурстве, выключил пожарную сигнализацию. Он решил, что это ложная тревога, потому что противопожарная система месяцами была не в порядке.

Во время своего визита (в Кемерово) Владимир Путин заметил, что вопросов много, и самое простое — переложить ответственность на злобного злоумышленника.

С другой стороны, именно этим и занимаются некоторые из высокопоставленных чиновников Путина. Губернатор Кемеровской области , 72-летний Аман Тулеев , до сих пор не встретился с родственниками погибших.

Но зато он охарактеризовал скорбящих, собравшихся на центральной площади города, как «бузотеров» и «воронов» и дал понять, что они заодно с противниками Владимира Путина.

Губернатор назначен Путиным, он член путинской партии, и — как и сам президент — находится у власти два десятилетия.

Чиновники в администрации президента в Кремле обвинили неназванные злые силы в том, что они используют трагедию для «провокаций» против Путина через две недели после его победы на президентских выборах.

В Кемерово обвинения губернатора и вице-губернатора в адрес родственников погибших вызвали требования отстранить их от должностей.

Парадоксально, но до трагедии об отставке губернатора поговаривали. Но сейчас он спасен, потому что Путин, «как известно, не любит принимать решения под давлением», как заявил чиновник из Кремля в беседе с газетой РБК.

Это кое-что говорит о приоритетах власть имущих в России, в то время как Путин начинает еще один шестилетний президентский период. Предупреждения Кремля о том, что везде хитрые враги, настолько характерны для политической логики, что даже несчастье на пожаре становится борьбой за выживание, где не должно быть никаких уступок.

Эффект коррупции

По словам оппозиции, подлинным врагом является, скорее, безудержная коррупция, которая подрывает доверие к властям и дает возможность откупиться от пожарной инспекции.

«Пока Россия не начнет подлинную борьбу с коррупцией, мы по-прежнему будем расплачиваться жизнями своих детей за все эти взятки, которые берут путинские чиновники», — заявил лидер оппозиции Алексей Навальный

Многие из родственников жертв с ним согласны. «Коррупция убивает» было написано на куске картона, стоящего среди цветов на центральной площади Кемерово.

Ни губернатор, ни президент не вышли, чтобы поговорить с родственниками погибших, кричавшими: «Пусть выйдет Путин!» Вместо этого российские телеканалы показывали, как президент навестил в городской больнице двоих выживших на пожаре.

На следующий день на территории перед офисом губернатора были установлены заграждения, так что потерявшим своих близких пришлось искать другое место для сбора.

При пожаре в торговом центре погибли 64 человека

Пожар в торговом центре в российском городе Кемерово в воскресенье унес как минимум 64 человеческих жизни.

По меньшей мере 41 из погибших — дети, многие из них были в культпоходе с классом.

По словам следователей, последствия пожара были столь ужасны из-за неработающей пожарной сигнализации и запертых пожарных выходов.

Следователи утверждают, что наиболее вероятной причиной пожара стало короткое замыкание.