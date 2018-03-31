Ещё
Бастрыкин прибыл в Кемерово для расследования обстоятельств пожара в ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бастрыкин прибыл в Кемерово для расследования обстоятельств пожара в ТЦ 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Газета Кемерова
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово в связи с расследованием уголовных дел, связанных с гибелью людей на пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», и заверил, что следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам пожара. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По прибытии Александр Бастрыкин направился к народному мемориалу, организованному кемеровчанами у сгоревшего ТРЦ, где возложил цветы и почтил память погибших. Он пообщался с местными жителями, которых заверил, что расследование проводится тщательно и объективно, — сказала Петренко. — Следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам этой трагедии, и все причастные к ней будут установлены, заверил Бастрыкин местных жителей".
Пожар произошел 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
ТАСС: последние новости
Студенты помогают разбирать завалы в сгоревшем торговом центре в Кемерове Пожар произошел в психиатрической больнице в Ногинске Неверов предложил запретить размещать на верхних этажах ТЦ детские комнаты и кинотеатры
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»363
Миллиардеру Магомедову не дали улететь в Майами97
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей27
Братьев Магомедовых заподозрили в хищении рекордной суммы67
Полыхающая столичная высотка попала на видео22
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение