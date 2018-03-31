В Ростове эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра

В крупном торгово-развлекательном центре Ростова-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Около полутора часов назад в ТРЦ прозвучал сигнал пожарной тревоги. По громкоговорителю посетителей центра попросили покинуть здание.

На место прибыли пожарные расчеты. Оказалось, что эвакуация учебная. Специалисты проверяют, готов ли торгово-развлекательный центр и его сотрудники к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

Кстати, в минувшую пятницу на территории нового ростовского стадиона провели антитеррористические учения.