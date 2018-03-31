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В Ростове эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра
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В Ростове эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра 

Российская Газета 1 час назад
Фото: 161.ru
В крупном торгово-развлекательном центре Ростова-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Около полутора часов назад в ТРЦ прозвучал сигнал пожарной тревоги. По громкоговорителю посетителей центра попросили покинуть здание.
На место прибыли пожарные расчеты. Оказалось, что эвакуация учебная. Специалисты проверяют, готов ли торгово-развлекательный центр и его сотрудники к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.
Кстати, в минувшую пятницу на территории нового ростовского стадиона провели антитеррористические учения.
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