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Опубликован вырезанный фрагмент видео пожара в кемеровском ТЦ
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Опубликован вырезанный фрагмент видео пожара в кемеровском ТЦ 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший в пожаре в «Зимней вишне» всю семью, показал новый фрагмент видео с камер наблюдения, снятый во время эвакуации в ТЦ. Запись опубликована на YouTube.
По его словам, это запись с камер видеонаблюдения, которая была обрезана в предыдущих опубликованных версиях ролика. На кадрах видно, что огонь стал распространяться с левой стороны. Буквально за минуту дым заполнил все помещение, и изображение пропало.
Также Востриков выложил фрагмент видео давки, которое было заснято камерой в лестничном проходе.
В результате пожара 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.
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