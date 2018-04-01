Опубликован вырезанный фрагмент видео пожара в кемеровском ТЦ

Житель Кемерова Игорь Востриков , потерявший в пожаре в «Зимней вишне» всю семью, показал новый фрагмент видео с камер наблюдения, снятый во время эвакуации в ТЦ. Запись опубликована на YouTube.

По его словам, это запись с камер видеонаблюдения, которая была обрезана в предыдущих опубликованных версиях ролика. На кадрах видно, что огонь стал распространяться с левой стороны. Буквально за минуту дым заполнил все помещение, и изображение пропало.

Также Востриков выложил фрагмент видео давки, которое было заснято камерой в лестничном проходе.

В результате пожара 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.