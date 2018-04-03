Посольство в Австралии рассказало, обращалась ли Россия за выдачей совладельца «Зимней вишни»

"Нет, пока ничего такого не было", — сообщили в посольстве России в Канберре.

В дипмиссии добавили, что сам Штенгелов не связывался с посольством после случившегося в Кемерово.

"Нет, нет. Возможно, этого следует ожидать в какие-то ближайшие дни, если они (в СК) об этом объявили, но пока что не было ничего подобного", — добавили в посольстве.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.