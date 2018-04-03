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Посольство в Австралии рассказало, обращалась ли Россия за выдачей совладельца «Зимней вишни»
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Посольство в Австралии рассказало, обращалась ли Россия за выдачей совладельца «Зимней вишни» 

Газета.Ru 1 час назад
Посольстве России в Австралии сообщило, что российская сторона пока не обращалась к властям Австралии о выдаче совладельца сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова, передает РИА «Новости».
"Нет, пока ничего такого не было", — сообщили в посольстве России в Канберре.
В дипмиссии добавили, что сам Штенгелов не связывался с посольством после случившегося в Кемерово.
"Нет, нет. Возможно, этого следует ожидать в какие-то ближайшие дни, если они (в СК) об этом объявили, но пока что не было ничего подобного", — добавили в посольстве.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что готов потребовать выдачи России находящегося в Австралии совладельца сгоревшего ТЦ в Кемерово Дениса Штенгелова.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.
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 Ещё 7 источников 
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