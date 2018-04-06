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МЧС может приостановить работу двух ТЦ в Москве из-за нарушений пожарной безопасности
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МЧС может приостановить работу двух ТЦ в Москве из-за нарушений пожарной безопасности 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: Москва24
МЧС может приостановить работу двух торговых центров в Москве из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности, обнаруженных в ходе экстренных проверок торговых и развлекательных центров на предмет соблюдения данных правил, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина со ссылкой на главное управления МЧС России по Москве.
«Экстренные проверки проводились с 26 марта по 5 апреля. За различные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 125 юридических и более 100 должностных лиц. Грубые нарушения выявлены в двух торгово-развлекательных центрах, решается вопрос о временном приостановлении их деятельности на срок до 90 суток для устранения всех неисправностей», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что «всего в Москве работает 591 крупный торговый центр, в том числе 120 объектов с развлекательно-досуговыми центрами и кинотеатрами. Контроль за состоянием пожарной безопасности в них будет продолжен».
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