Глава фирмы-собственника ТЦ в Кемерово не знает о приезде его совладельца

Заседание по избранию меру пресечения Богдановой проходит в Заводском районном суде Кемерово.

"Я не знаю ничего", — ответила она на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Штенгелов по-прежнему планирует вернуться в Россию, однако точная дата пока не известна. Во вторник, 27 марта глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра. Сейчас он живет в основном в Австралии.

В минувшую пятницу следователи задержали гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТЦ «Зимняя вишня», Юлию Богданову. По данным СК, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала мер к устранению недостатков. В субботу суд избирает для нее меру пресечения.