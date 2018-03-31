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Глава фирмы-собственника ТЦ в Кемерово не знает о приезде его совладельца
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Глава фирмы-собственника ТЦ в Кемерово не знает о приезде его совладельца 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Гендиректор компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТЦ «Зимняя вишня», Юлия Богданова заявила в суде, что ей ничего не известно о возвращении в Россию из Австралии совладельца сгоревшего ТЦ Дениса Штенгелова.
Заседание по избранию меру пресечения Богдановой проходит в Заводском районном суде Кемерово.
"Я не знаю ничего", — ответила она на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Штенгелов по-прежнему планирует вернуться в Россию, однако точная дата пока не известна. Во вторник, 27 марта глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра. Сейчас он живет в основном в Австралии.
В минувшую пятницу следователи задержали гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТЦ «Зимняя вишня», Юлию Богданову. По данным СК, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала мер к устранению недостатков. В субботу суд избирает для нее меру пресечения.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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